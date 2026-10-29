FIGC, ufficiale: AIC e AIAC sostengono Galliani. Raccolte le firme per la candidatura alla presidenza

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
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Adriano Galliani è pronto a candidarsi alla presidenza della FIGC. L’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) hanno annunciato ufficialmente di aver completato la raccolta delle firme necessarie per presentare la candidatura dell’ex amministratore delegato del Milan alle elezioni federali del prossimo 14 dicembre.

Una presa di posizione che rappresenta un passaggio importante nella corsa alla guida della Federcalcio e conferma la volontà delle due associazioni di procedere insieme nella scelta del candidato.


FIGC, AIC e AIAC annunciano il sostegno ad Adriano Galliani

La decisione è stata comunicata attraverso una nota congiunta delle due associazioni, che hanno ribadito la propria unità d’intenti.

«L’Associazione Italiana Calciatori e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, confermando la propria linea di valutazione e azione comune, hanno ultimato la raccolta delle firme necessarie per presentare la candidatura di Adriano Galliani a presidente della Figc, nelle elezioni che si terranno nell’Assemblea Federale Elettiva del prossimo 14 dicembre».

Il comunicato certifica quindi il completamento della raccolta delle sottoscrizioni, passaggio necessario per procedere alla presentazione formale della candidatura.

Galliani candidato FIGC, le motivazioni di calciatori e allenatori

Nel documento, AIC e AIAC spiegano anche le ragioni che hanno portato a individuare Galliani come figura da sostenere.

«Aic e Aiac ritengono che si tratti di una opportunità importante in termini di valore di scelta, per storia, esperienza e risultati sul campo ottenuti dal dirigente Galliani, pronto ora a condividere una aperta e progressiva visione federale nel percorso di riforme non più differibili».

Le due associazioni sottolineano dunque l’esperienza dirigenziale di Galliani e la necessità di affrontare un percorso di riforme del sistema calcistico italiano.

Un progetto che, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe coinvolgere anche le altre componenti federali.

Elezioni FIGC, il messaggio alle altre componenti

La nota congiunta si conclude con un riferimento alla possibilità di costruire una convergenza più ampia attorno alla candidatura.

«Un punto di vista che Aic e Aiac confidano resti comune a tutte le componenti del nostro sistema».

Il messaggio è rivolto alle diverse realtà che partecipano alla governance del calcio italiano, chiamate a esprimere la propria posizione in vista dell’assemblea elettiva.

FIGC, verso il confronto con Giovanni Malagò

Il sostegno ufficializzato da AIC e AIAC arriva mentre prosegue il confronto per la presidenza federale.

Giovanni Malagò ha ottenuto il sostegno della maggioranza dei club di Serie A, mentre Galliani può ora contare sull’appoggio dichiarato delle associazioni dei calciatori e degli allenatori.

La raccolta delle firme rappresenta un passaggio significativo, anche se la presentazione formale della candidatura resta distinta dall’annuncio odierno.

L’appuntamento è fissato per il 14 dicembre, quando l’Assemblea Federale Elettiva sarà chiamata a scegliere il nuovo presidente della FIGC.

 

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