Pisa-Palermo 3-3, Pittarello è il miglior giocatore della 9ª giornata di Serie B: doppietta alla capolista e numeri da record

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
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Filippo Pittarello è stato eletto miglior giocatore del turno infrasettimanale di Serie BKT. L’attaccante del Pisa si è guadagnato il riconoscimento grazie alla doppietta realizzata contro il Palermo di Filippo Inzaghi, nel rocambolesco 3-3 dell’Arena Garibaldi.

Una prestazione di grande concretezza per il centravanti nerazzurro, protagonista assoluto del primo tempo della sfida contro la capolista. Pittarello ha infatti firmato entrambe le reti che avevano permesso al Pisa di andare all’intervallo in vantaggio per 2-0.


Pisa-Palermo, Pittarello decisivo: due tiri e due gol

I numeri forniti da Opta certificano l’efficacia dell’attaccante del Pisa. Nel corso della partita contro i rosanero, Pittarello ha effettuato quattro tocchi nell’area avversaria, trasformando in gol entrambi i tiri tentati.

Un rendimento che gli ha consentito di distinguersi nell’intera nona giornata: Pittarello è stato l’unico calciatore a realizzare più di una rete nel turno infrasettimanale.

Il primo gol è arrivato al 26′, quando l’attaccante ha sfruttato un assist di Zanon per battere Perin da pochi passi. Il raddoppio è stato realizzato al 40′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, grazie a un colpo di testa ravvicinato dopo la sponda di Correia.

Due reti che avevano indirizzato la partita a favore della formazione allenata da Paolo Bianco, prima della reazione del Palermo nella ripresa.

Pittarello, il Palermo è tra le sue vittime preferite

La doppietta dell’Arena Garibaldi assume un significato particolare anche dal punto di vista statistico.

Secondo i dati Opta, con le due reti realizzate mercoledì sera, Pittarello ha raggiunto quota quattro gol complessivi contro il Palermo in Serie B, considerando stagione regolare e playoff.

I rosanero diventano così la seconda squadra alla quale l’attaccante ha segnato maggiormente nella competizione.

Soltanto contro lo Spezia, infatti, Pittarello ha fatto meglio, realizzando cinque reti.

Un dato che conferma il particolare feeling del centravanti con le sfide contro il Palermo.

Palermo, la rimonta nella ripresa non cancella la doppietta di Pittarello

Nonostante il grande primo tempo dell’attaccante nerazzurro, il Pisa non è riuscito a conquistare i tre punti.

Nella ripresa il Palermo ha ribaltato il risultato grazie alle reti di Johnsen, Peda e Vavassori, passando dal 2-0 al 2-3. All’80’, però, Marras ha firmato il definitivo 3-3, permettendo ai padroni di casa di evitare la sconfitta.

Il pareggio ha consentito alla formazione di Inzaghi di conservare l’imbattibilità e salire a 23 punti, mantenendo quattro lunghezze di vantaggio sul Modena.

Per Pittarello resta comunque una serata da protagonista, impreziosita da una doppietta contro la prima della classe e dal riconoscimento individuale di miglior giocatore della nona giornata di Serie BKT.

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