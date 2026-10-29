Palermo, settore giovanile: la Primavera sfida la capolista Catanzaro. Tutti gli impegni del weekend
Dopo il successo conquistato in trasferta contro la Salernitana, la Primavera del Palermo si prepara a tornare in campo per una sfida importante. I giovani rosanero affronteranno la capolista Catanzaro nell’ottava giornata del campionato Primavera 2, Girone B.
La gara è in programma sabato 31 ottobre alle ore 14.30, allo stadio Antonio Cardinale di Capaci. Un appuntamento significativo per la formazione rosanero, chiamata a confrontarsi con la squadra che guida la classifica.
Il programma del settore giovanile prevede anche la trasferta dell’Under 17 maschile sul campo del Benevento, mentre l’Under 14 ospiterà il Catanzaro. Impegni anche per l’Under 17 femminile e per l’Under 13 maschile.
Weekend di riposo, invece, per il Palermo Women e per le formazioni Under 16 e Under 15 maschili.
Il programma completo delle gare
Primavera – Primavera 2, Girone B, 8ª giornata
Palermo-Catanzaro
Sabato 31 ottobre, ore 14.30
Stadio Antonio Cardinale – Capaci (PA)
Under 17 maschile – Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Girone C, 8ª giornata
Benevento-Palermo
Domenica 1° novembre, ore 11.00
Campo Avellola – Avellola (BN)
Under 17 femminile – Campionato Under 14 Regionale Maschile, Girone B, 3ª giornata
Academy Corona-Palermo
Venerdì 30 ottobre, ore 16.30
Centro Sportivo Louis Ribolla – Palermo
Under 14 maschile – Campionato Under 14 Pro, Girone 1, 3ª giornata
Palermo-Catanzaro
Domenica 1° novembre, ore 15.00
Sport Village Tommaso Natale – Palermo
Under 13 maschile – Campionato Under 14 Regionale Maschile, Girone C, 3ª giornata
Palermo-Ciakulli
Lunedì 2 novembre, ore 17.30
Sport Village Tommaso Natale – Palermo
Il fine settimana rosanero sarà dunque caratterizzato da cinque appuntamenti tra settore giovanile maschile e femminile, con i riflettori puntati soprattutto sulla sfida della Primavera contro la capolista Catanzaro.