Palermo, settore giovanile: la Primavera sfida la capolista Catanzaro. Tutti gli impegni del weekend

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
primavera palermo DI GREGORIO

Dopo il successo conquistato in trasferta contro la Salernitana, la Primavera del Palermo si prepara a tornare in campo per una sfida importante. I giovani rosanero affronteranno la capolista Catanzaro nell’ottava giornata del campionato Primavera 2, Girone B.

La gara è in programma sabato 31 ottobre alle ore 14.30, allo stadio Antonio Cardinale di Capaci. Un appuntamento significativo per la formazione rosanero, chiamata a confrontarsi con la squadra che guida la classifica.


Il programma del settore giovanile prevede anche la trasferta dell’Under 17 maschile sul campo del Benevento, mentre l’Under 14 ospiterà il Catanzaro. Impegni anche per l’Under 17 femminile e per l’Under 13 maschile.

Weekend di riposo, invece, per il Palermo Women e per le formazioni Under 16 e Under 15 maschili.

Il programma completo delle gare

Primavera – Primavera 2, Girone B, 8ª giornata

Palermo-Catanzaro

Sabato 31 ottobre, ore 14.30

Stadio Antonio Cardinale – Capaci (PA)

Under 17 maschile – Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Girone C, 8ª giornata

Benevento-Palermo

Domenica 1° novembre, ore 11.00

Campo Avellola – Avellola (BN)

Under 17 femminile – Campionato Under 14 Regionale Maschile, Girone B, 3ª giornata

Academy Corona-Palermo

Venerdì 30 ottobre, ore 16.30

Centro Sportivo Louis Ribolla – Palermo

Under 14 maschile – Campionato Under 14 Pro, Girone 1, 3ª giornata

Palermo-Catanzaro

Domenica 1° novembre, ore 15.00

Sport Village Tommaso Natale – Palermo

Under 13 maschile – Campionato Under 14 Regionale Maschile, Girone C, 3ª giornata

Palermo-Ciakulli

Lunedì 2 novembre, ore 17.30

Sport Village Tommaso Natale – Palermo

Il fine settimana rosanero sarà dunque caratterizzato da cinque appuntamenti tra settore giovanile maschile e femminile, con i riflettori puntati soprattutto sulla sfida della Primavera contro la capolista Catanzaro.

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