Palermo-Vicenza: già 25.500 presenze previste al Renzo Barbera
Il Renzo Barbera si prepara a vivere un’altra domenica di grande passione rosanero. Cresce l’attesa per la sfida tra Palermo e Vicenza, valida per la decima giornata di campionato, con numeri che confermano il forte entusiasmo della tifoseria.
Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ufficiale, il Palermo FC ha annunciato che sono già 25.500 le presenze previste per l’incontro di domenica.
Un dato significativo, accompagnato dal messaggio «Riempiamo il Barbera!», con cui il club rosanero ha invitato i sostenitori a continuare a rispondere presente e a sostenere la squadra dagli spalti.
La quota di 25.500 rappresenta già una cornice di pubblico importante, destinata potenzialmente a crescere ulteriormente nei giorni che separano le due formazioni dal fischio d’inizio.
Il Barbera si conferma così uno dei punti di forza del Palermo, con il pubblico rosanero pronto a trasformare ancora una volta lo stadio di viale del Fante in una bolgia per accompagnare la squadra nella sfida contro il Vicenza.