Palermo-Vicenza: già 25.500 presenze previste al Renzo Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Screenshot 2026-10-29 123915

Il Renzo Barbera si prepara a vivere un’altra domenica di grande passione rosanero. Cresce l’attesa per la sfida tra Palermo e Vicenza, valida per la decima giornata di campionato, con numeri che confermano il forte entusiasmo della tifoseria.

Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ufficiale, il Palermo FC ha annunciato che sono già 25.500 le presenze previste per l’incontro di domenica.


Un dato significativo, accompagnato dal messaggio «Riempiamo il Barbera!», con cui il club rosanero ha invitato i sostenitori a continuare a rispondere presente e a sostenere la squadra dagli spalti.

La quota di 25.500 rappresenta già una cornice di pubblico importante, destinata potenzialmente a crescere ulteriormente nei giorni che separano le due formazioni dal fischio d’inizio.

Il Barbera si conferma così uno dei punti di forza del Palermo, con il pubblico rosanero pronto a trasformare ancora una volta lo stadio di viale del Fante in una bolgia per accompagnare la squadra nella sfida contro il Vicenza.

Altre notizie

pisa palermo (1)

La Nazione: “Pisa-Palermo 3-3, i nerazzurri fermano la corazzata di Inzaghi. Carattere e orgoglio nella rimonta”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Screenshot 2026-10-29 091049

Il Tirreno, “Bianco: «Fino alla fine ho pensato di vincerla. Abbiamo reagito contro una squadra forte»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
pisa palermo (10)

Tuttosport: “Pisa-Palermo 3-3, spettacolo e rimpianti all’Arena. Inzaghi ribalta tutto, Marras salva i nerazzurri”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
pisa palermo (9)

Repubblica Palermo: “Pisa-Palermo 3-3, le pagelle: Hernani e Vavassori cambiano la partita. Gyasi bocciato con 4,5”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
pisa palermo (8)

Repubblica Palermo: “Pisa-Palermo 3-3, rimonta da grande squadra. Inzaghi cambia tutto, ma perde Bani e Pierozzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
pisa palermo (7)

Gazzetta dello Sport: “Pisa-Palermo 3-3, le pagelle: Johnsen e Peda da 7, Vavassori cambia la partita. Gyasi e Ranocchia deludono”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
pisa palermo (3)

Gazzetta dello Sport: “Pisa-Palermo, spettacolo da Serie A: sei gol e nessun vincitore. Inzaghi sbaglia, poi corregge e sfiora l’impresa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
pisa palermo (5)

Giornale di Sicilia: “Hernani porta qualità, Estevez e Mazzitelli si sentono, Gyasi stecca ancora. Le pagelle di Pisa-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
pisa palermo (4)

Giornale di Sicilia: “Rimonte, ribaltoni, rimpianti. È un pazzo Palermo a Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo, la rabbia e l’orgoglio: rimonta da grande squadra a Pisa. Inzaghi resta imbattuto e scrive la storia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (91) gyasi

Corriere dello Sport: “Pisa-Palermo 3-3, le pagelle: Vavassori decisivo, Peda e Johnsen brillano. Gyasi delude”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
pisa palermo (2)

Corriere dello Sport: “Pisa-Palermo 3-3, spettacolo infinito all’Arena Garibaldi. Rimonta rosanero, poi Marras firma il pari”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-29 123915

Palermo-Vicenza: già 25.500 presenze previste al Renzo Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
cutolo_arezzo

Arezzo, Cutolo annuncia il ritiro dopo il ko con la Carrarese: «Bucchi? Siamo tutti in discussione»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
corsi_fabrizio (1)

Il Tirreno: “Empoli, Corsi non si arrende: «La crisi c’è, ma possiamo uscirne. Solo Palermo e Modena ci hanno messo sotto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
pisa palermo (1)

La Nazione: “Pisa-Palermo 3-3, i nerazzurri fermano la corazzata di Inzaghi. Carattere e orgoglio nella rimonta”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Screenshot 2026-10-29 091049

Il Tirreno, “Bianco: «Fino alla fine ho pensato di vincerla. Abbiamo reagito contro una squadra forte»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026