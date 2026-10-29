Giornale di Sicilia: “Hernani porta qualità, Estevez e Mazzitelli si sentono, Gyasi stecca ancora. Le pagelle di Pisa-Palermo”

Il Palermo torna dalla trasferta di Pisa con un pareggio spettacolare per 3-3, conquistato al termine di una partita ricca di emozioni. Nelle pagelle firmate da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, i migliori della formazione rosanero sono Johnsen e Peda, entrambi premiati con un 7, insieme a Vavassori, protagonista della rimonta nella ripresa. Insufficienti, invece, le prestazioni di Gyasi e Ranocchia, entrambi valutati con un 5.

Come evidenzia Luigi Butera sulle colonne del Giornale di Sicilia, Peda si distingue per determinazione e forza fisica, trovando anche il suo primo gol stagionale con una splendida girata all’incrocio dei pali. Johnsen si conferma decisivo in fase offensiva, raggiungendo quota sei reti eguagliando il proprio record personale di marcature in una stagione italiana. Vavassori, entrato all’intervallo, cambia il volto dell’attacco rosanero, firmando il gol del momentaneo 3-2 e confermando il suo ottimo momento.





Tra le note positive anche Hernani, valutato 6,5 per la qualità portata alla manovra dopo il suo ingresso. Sufficienza per Estevez e Mazzitelli, entrambi cresciuti nella ripresa dopo un primo tempo complicato. Luigi Butera, nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, sottolinea invece le difficoltà di Ranocchia, apparso sottotono e sostituito all’intervallo, e di Gyasi, che non riesce a sfruttare l’occasione concessagli da Inzaghi.

In difesa, Magnani ottiene un 6 per la solidità mostrata dopo aver sostituito l’infortunato Bani, mentre Augello viene premiato con la sufficienza nonostante alcune disattenzioni. Positivo anche il contributo di Pohjanpalo, che pur senza segnare lavora per la squadra e partecipa all’azione del gol di Vavassori.

Infine, Luigi Butera sul Giornale di Sicilia assegna un 6,5 a Filippo Inzaghi. Il tecnico viene premiato per il coraggio di effettuare sei cambi rispetto alla partita precedente e per la capacità di correggere l’assetto durante l’intervallo. Resta il rammarico per una formazione iniziale che non ha funzionato, oltre alla preoccupazione per gli infortuni di Bani e Pierozzi, che hanno condizionato le sostituzioni.

Le pagelle del Palermo

Giocatore Voto Perin 6 Pierozzi 5,5 Cassandro 6 Bani 5,5 Magnani 6 Peda 7 Augello 6 Estevez 6 Ranocchia 5 Hernani 6,5 Gyasi 5 Vavassori 7 Mazzitelli 6 Johnsen 7 Pohjanpalo 6 Ceccaroni SV Allenatore: Inzaghi 6,5

I giudizi principali

Peda 7: prestazione di carattere e grande determinazione. Qualche responsabilità difensiva sui gol subiti, ma la splendida rete del 2-2 impreziosisce la sua prima partita da titolare in campionato.

Johnsen 7: ancora decisivo. Con il sesto gol stagionale raggiunge il proprio primato personale di reti in una stagione italiana. Nella ripresa contribuisce anche al lavoro difensivo.

Vavassori 7: entra e cambia la partita. Garantisce profondità e pericolosità, realizzando il quarto gol stagionale e sfiorando un altro assist per Pohjanpalo.

Hernani 6,5: il suo ingresso restituisce qualità al centrocampo. Da un pallone messo in area nasce la rete del pareggio firmata da Peda.

Gyasi 5: occasione non sfruttata. Poco incisivo sulla fascia, non riesce a incidere e viene sostituito durante l’intervallo.

Ranocchia 5: prestazione sottotono, caratterizzata da poca intensità e diversi palloni persi. Inzaghi lo sostituisce all’intervallo.

Inzaghi 6,5: turnover coraggioso, ma formazione iniziale poco efficace. Corregge le scelte nella ripresa e guida la rimonta, nonostante gli infortuni che limitano le possibilità di intervento.

Arbitro Chiffi: 6. Direzione caratterizzata da una soglia elevata di tolleranza nei contrasti. Il VAR conferma la regolarità del primo gol del Pisa e della rete di Peda.