Pisa-Palermo, le pagelle dei rosanero: voti e giudizi dopo la sfida dell’Arena Garibaldi

Fa tappa a Pisa il Palermo di Pippo Inzaghi. Dopo una complicata vittoria al Barbera contro la Carrarese, i rosanero piombano all’Arena Garibaldi con un consistente turnover. Una gara altalenante ma con sei gol totali. La doppietta di Pittarello mette i padroni di casa avanti di due reti all’intervallo. Il Palermo non muore mai e si rialza recuperando due reti con Johnsen e Peda, fino a ribaltarla con Vavassori. Alla fine il Pisa riesce a riagguantarla trovando la rete del 3-3. Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com.

PERIN 6: diversi errori tecnici, forza spesso la giocata. Non è chiamato in causa spesso, ma comunque incolpevole in occasione dei gol subiti.





BANI S.V.: gioca solo 31’ di buon livello, poi esce per infortunio. Dal 31’ MAGNANI 6,5: entra bene in una gara complicatissima. Lotta e gioca con carattere e personalità.

PEDA 7: si perde Bozhinov in occasione del raddoppio del Pisa. Si riprende dall’errore trovando la rete del 2-2 con un destro imparabile per Confente. Poi prestazione in crescendo.

AUGELLO 6: una gara leggermente al di sotto del suo solito. Complice una prestazione corale non approcciata al meglio. Cresce col passare dei minuti, trovando anche l’assist per il gol di Johnsen.

PIEROZZI 6: partita complicata la sua. Sono poche le sovrapposizioni offensive, mentre difensivamente soffre ma non molto le avanzate di Leris. Costretto ad uscire a causa di un infortunio. Dal 64’ CASSANDRO 5,5: tante imprecisioni ed errori, non un buon ingresso il suo.

ESTEVEZ 5,5: è una gara poco qualitativa la sua. Non riesce a prendere in mano le redini del centrocampo. Lotta comunque su ogni pallone, gara però leggermente insufficiente.

RANOCCHIA 5: nel primo tempo sono molteplici gli errori tecnici compreso un grave errore al 32’, divorandosi un gol a pochi metri dalla porta. Non riesce mai a rendersi utile alla causa. Dal 46’ VAVASSORI 7: entra ed incide, come suo solito fare. Con grande personalità e freddezza realizza la rete del momentaneo 2-3 rosanero.

MAZZITELLI 6: è il migliore del centrocampo rosanero. Cerca sempre di farsi vedere e di trovare la posizione migliore per ricevere la sfera. Gara sufficiente nonostante una condizione fisica non al meglio.

JOHNSEN 6,5: un primo tempo sottotono, poi gli basta una prima vera palla gol per sbloccarsi. Al 54’ è gelido sotto porta, rimettendo i suoi in piedi. Dopo il gol non riesce però ad accendersi.

GYASI 5: è sua la prima occasione del match nei rosanero, mentre aiuta sempre in fase di non possesso. Non riesce mai però a creare superiorità numerica, una prestazione insufficiente. Dal 46’ HERNANI 6,5: impatto ottimo il suo. Entra e alza nettamente la qualità tecnica dei rosanero, buona gara.

PHOJANPALO 5: impalpabile. Non riesce a rendersi utile in alcun modo. Spesso mal posizionato anche nei vari palloni messi al centro dai compagni. Dal 80’ CECCARONI S.V.

ALL. INZAGHI 6: la scelta del turnover non paga. Certamente comprensibile l’idea di far rifiatare, ma troppi sono i cambi in un match forse un pò sottovalutato. Un Palermo comunque sfortunato per i tanti infortuni, ma capace di restare in piedi.