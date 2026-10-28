La Nazione: “Pisa, è la notte per far impazzire l’Arena”

Il Pisa si prepara alla sfida contro la capolista Palermo con diversi interrogativi di formazione. Come racconta Lorenzo Vero sulle colonne de La Nazione, Paolo Bianco non è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, una scelta già adottata in occasione del precedente ciclo di impegni ravvicinati con la Coppa Italia. Nessuna dichiarazione, dunque, ad alimentare il confronto a distanza con Filippo Inzaghi, iniziato nella passata stagione quando l’attuale allenatore nerazzurro sedeva sulla panchina del Monza.

Sul piano delle scelte, Lorenzo Vero su La Nazione evidenzia come la trasferta di Verona non abbia lasciato particolari problemi fisici, ma abbia portato alla pesante squalifica di Calabresi. Per sostituirlo, il principale candidato sembra essere Bozhinov, anche se restano in corsa Canestrelli e Caracciolo, utilizzati poco nelle ultime gare. Primasso dovrebbe essere confermato, così come Angori nel terzetto difensivo, una posizione particolarmente apprezzata da Bianco. Sulle corsie esterne spazio a Zanon e Léris, mentre in mezzo al campo Correia attende di conoscere il proprio compagno: ballottaggio tra Loyola e Leone, con Piccinini pronto a inserirsi nelle rotazioni.





Le maggiori incognite riguardano la trequarti. Secondo Lorenzo Vero su La Nazione, Stefano Moreo è certo di una maglia da titolare. L’attaccante, a lungo corteggiato dal Palermo durante il mercato, ha scelto di restare a Pisa nonostante la delusione per la retrocessione. Diversa la situazione di Matteo Tramoni, assente contro il Verona per precauzione a causa di un sovraccarico muscolare. Lo staff medico proverà a recuperarlo, ma anche in caso di disponibilità difficilmente potrebbe garantire tutti i novanta minuti.

Per affiancare Moreo, dunque, resta aperto il confronto tra Marras e Rao. Lorenzo Vero, nell’analisi pubblicata su La Nazione, ricorda come Marras sia andato a segno nelle ultime due partite entrando dalla panchina, una soluzione che Bianco potrebbe decidere di riproporre. In attacco, invece, Pittarello appare candidato a tornare dal primo minuto, con Petagna pronto a subentrare. Il Pisa cerca così la formazione migliore per affrontare un Palermo ancora imbattuto e lanciato in vetta alla classifica.