Belotti trascina il Modena, il Gallo è rinato. Palermo nel mirino

Il Modena continua a sorprendere e si candida a un ruolo da protagonista nella corsa alla promozione in Serie A. La formazione allenata da Daniele Galloppa ha trovato in Andrea Belotti il proprio punto di riferimento, un attaccante esperto che sta vivendo una nuova fase della carriera e che, con sei reti in maglia gialloblù, sta trascinando gli emiliani nelle zone più alte della classifica.

Come sottolinea Tullio Calzone sulle pagine del Corriere dello Sport, il campionato cadetto sta mettendo in evidenza una squadra costruita per crescere progressivamente, ma già capace di inserirsi alle spalle del Palermo di Filippo Inzaghi. Il rendimento del Gallo rappresenta uno degli elementi più significativi di questa prima parte della stagione.





Belotti, sei gol e una nuova centralità: il Modena sogna in grande

L’esperienza accumulata sui campi della Serie A e la voglia di tornare protagonista stanno facendo la differenza nel percorso di Andrea Belotti.

Il centravanti originario di Calcinate ha ritrovato continuità realizzativa e soprattutto un ruolo centrale all’interno di un progetto tecnico ambizioso. Il sesto gol stagionale, arrivato nella vittoria in rimonta contro il Vicenza, conferma una condizione particolarmente positiva.

Non è soltanto una questione di numeri. Belotti sta diventando un riferimento anche sotto il profilo caratteriale, grazie alla determinazione e alla capacità di trasmettere ai compagni la propria mentalità.

Nell’analisi di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, proprio la presenza di un attaccante con queste caratteristiche contribuisce a valorizzare le idee offensive di Galloppa, indicato tra gli allenatori emergenti del torneo.

Il Modena, inizialmente immaginato come una formazione destinata a sviluppare il proprio potenziale nel tempo, ha invece accelerato il percorso di crescita, raggiungendo la seconda posizione.

Palermo capolista, il Pisa attende Inzaghi: sfida importante all’Arena Garibaldi

La crescita del Modena rende ancora più interessante il confronto nelle prime posizioni della Serie B.

Davanti agli emiliani resta il Palermo di Filippo Inzaghi, chiamato questa sera a difendere il proprio primato nella trasferta contro il Pisa di Paolo Bianco.

Una partita dal significato particolare anche per l’allenatore rosanero, che ritrova una piazza nella quale ha conquistato importanti successi.

Come evidenzia il Corriere dello Sport nell’editoriale firmato da Tullio Calzone, il Pisa conserva il ricordo dei trionfi ottenuti con Inzaghi, ma punta a fermare la capolista e a rilanciare le proprie ambizioni.

Il Palermo dovrà quindi rispondere alla pressione delle inseguitrici, in un campionato che sta dimostrando di poter cambiare volto anche nei minuti conclusivi delle partite.

Benevento beffato, il Catanzaro di Mignani trova la reazione

Tra gli episodi più significativi della nona giornata c’è il pareggio conquistato dal Catanzaro sul campo del Benevento.

La formazione sannita, avanti grazie al rigore di Salvemini, si è fatta raggiungere in pieno recupero dalla rete di Buso.

Un risultato che lascia grande amarezza alla squadra di Antonio Floro Flores, incapace di conservare un vantaggio che sembrava ormai sufficiente per conquistare i tre punti.

Per il Catanzaro, invece, il pareggio rappresenta un segnale incoraggiante nel giorno dell’esordio in panchina di Michele Mignani.

Il nuovo allenatore ha dato alla formazione calabrese una diversa organizzazione tattica, ottenendo una risposta importante sul piano della determinazione.

La capacità di restare in partita fino all’ultimo ha consentito ai giallorossi di strappare un risultato prezioso.

Ascoli terzo, Silipo decisivo: Sampdoria ancora in difficoltà

Chi non ha sprecato l’occasione per conquistare tre punti è stato l’Ascoli di Tomei, protagonista del successo per 2-0 contro la Sampdoria.

La formazione marchigiana ha sbloccato l’incontro grazie a una giocata di Silipo, prima di trovare il raddoppio attraverso la sfortunata autorete di Abildgaard.

Per i blucerchiati di D’Angelo resta il rammarico per il palo colpito da Henderson, episodio che avrebbe potuto cambiare l’andamento della sfida.

L’Ascoli conferma così la propria crescita e si inserisce con sempre maggiore convinzione nella lotta per le posizioni di vertice.

La Sampdoria, al contrario, continua a incontrare difficoltà in una stagione che si sta rivelando particolarmente complicata.

Secondo Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il percorso dei doriani richiederà pazienza e capacità di reagire, senza lasciarsi condizionare dalle battute d’arresto.

Mantova sorpreso dalla Cremonese, l’Avellino non si arrende

La nona giornata ha offerto indicazioni importanti anche attraverso altri risultati.

Il Mantova, reduce da un avvio di stagione positivo, è stato sconfitto in casa dalla Cremonese di Giovanni Stroppa? No: nel quadro raccontato da Calzone, la formazione grigiorossa è guidata da Fabio Pecchia, che ha conquistato il derby grazie alle reti di Bonazzoli e Nasti.

Un risultato che conferma quanto sia difficile mantenere continuità in un campionato caratterizzato da grande equilibrio.

Anche l’Avellino ha vissuto un finale particolarmente intenso sul campo della Virtus Entella.

La formazione di Alessandro Nesta, sotto nel punteggio dopo il vantaggio ligure, ha continuato a cercare il pareggio fino all’ultima azione, trovandolo grazie al tiro-cross di Adamo.

Un punto conquistato con determinazione, che testimonia la capacità dei campani di reagire alle difficoltà.

Serie B, equilibrio e ambizioni: il Palermo resta il riferimento

Il quadro delineato da questa prima parte del turno infrasettimanale racconta un campionato nel quale nessuna partita può essere considerata chiusa prima del fischio finale.

Il Modena cresce grazie ai gol di Belotti, l’Ascoli continua a sorprendere, mentre Benevento e Mantova devono fare i conti con occasioni perdute.

Il Palermo resta la squadra da inseguire, ma il confronto con il Pisa rappresenta un passaggio importante per misurare la capacità dei rosanero di mantenere il vantaggio sulle dirette concorrenti.

Come conclude idealmente l’analisi di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, questa Serie B sta dimostrando che qualità, organizzazione e carattere sono fondamentali, ma anche che gli episodi possono cambiare il destino di una partita fino all’ultimo secondo.