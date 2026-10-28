Padova-Südtirol 2-0, Artistico apre le danze. Capelli chiude i conti: gli highlights del match
Il Padova conquista la seconda vittoria consecutiva, superando il Südtirol per 2-0 nella nona giornata del campionato di Serie B 2026/27. Una prestazione concreta della formazione biancoscudata, che sblocca il risultato nel primo tempo grazie ad Artistico e mette al sicuro i tre punti nel finale con Capelli.
Come racconta Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, il Padova prende immediatamente in mano le operazioni, imponendo il proprio ritmo e lasciando pochi spazi agli avversari.
Padova-Südtirol, gli highlights: Artistico sblocca al 19′
La squadra biancoscudata parte con grande determinazione, cercando fin dai primi minuti di costruire occasioni pericolose.
L’episodio che rompe l’equilibrio arriva al 19′ del primo tempo. Giunti controlla il pallone sulla trequarti e inventa un preciso pallonetto verso l’area di rigore.
Artistico legge perfettamente la traiettoria, si avventa sulla sfera e conclude con precisione, battendo Pizzarri per il gol dell’1-0.
Una giocata che premia l’iniziativa del Padova e indirizza la partita a favore dei padroni di casa.
Come sottolinea Roberto Timpini nell’articolo pubblicato dal Corriere dello Sport, il vantaggio rappresenta un colpo pesante per il Südtirol, che fatica a trovare una reazione efficace.
Le iniziative offensive degli altoatesini risultano infatti sporadiche e non riescono a mettere seriamente in difficoltà la formazione veneta.
Capelli chiude i conti: il Padova vince 2-0
Nella ripresa il ritmo della partita diventa più frammentato, con numerose interruzioni che impediscono alle due squadre di trovare continuità nella manovra.
Il Südtirol prova a rientrare in partita, ma il Padova mantiene il controllo della situazione e gestisce il vantaggio.
Nel finale arriva anche la rete della sicurezza.
È Capelli a firmare il 2-0, chiudendo definitivamente la sfida e consegnando ai biancoscudati la seconda vittoria consecutiva.
Il Corriere dello Sport, attraverso il racconto di Roberto Timpini, evidenzia soprattutto la capacità del Padova di indirizzare subito l’incontro e di non concedere agli avversari opportunità concrete per rimettere in discussione il risultato.
Serie B, Padova in crescita: seconda vittoria di fila
Dopo il successo esterno contro l’Avellino, il Padova conferma il proprio momento positivo superando anche il Südtirol.
Tre punti importanti per la squadra biancoscudata, che trova continuità di risultati e dimostra maggiore concretezza nelle situazioni decisive.
Le reti di Artistico e Capelli raccontano una partita nella quale i padroni di casa hanno saputo sfruttare le occasioni costruite, senza permettere agli avversari di cambiare l’andamento dell’incontro.
Rivivi negli highlights di Padova-Südtirol 2-0 il gol di Artistico su assist di Giunti e la rete di Capelli che ha chiuso definitivamente la partita.
Come emerge dalla cronaca di Roberto Timpini per il Corriere dello Sport, il Padova prosegue così il proprio percorso di crescita, conquistando un’altra vittoria preziosa nel campionato cadetto.