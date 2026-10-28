Benevento-Catanzaro 1-1, Buso gela la Strega al 92′. Salvemini non basta: gli highlights del match
Finale incredibile allo stadio Ciro Vigorito, dove Benevento e Catanzaro pareggiano 1-1 nella nona giornata del campionato di Serie B 2026/27. I padroni di casa passano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Salvemini al 51′, ma vengono raggiunti in pieno recupero dalla rete di Buso, che al 92′ regala un punto prezioso ai calabresi.
Come racconta Franco Santo sul Corriere dello Sport, la formazione di Antonio Floro Flores paga le numerose occasioni non concretizzate, mentre il Catanzaro riesce a strappare un pareggio importante nel giorno dell’esordio in panchina di Michele Mignani.
Benevento-Catanzaro, gli highlights: dal rigore di Salvemini alla beffa di Buso
La partita comincia con 14 minuti di ritardo a causa di un malore accusato dal calciatore del Catanzaro Arditi prima del fischio d’inizio. Il giocatore viene assistito dal personale sanitario e successivamente raggiunge la tribuna sulle proprie gambe.
Superati i momenti di apprensione, il Benevento prende progressivamente il controllo del gioco. Al 23′ Kouan sfiora il vantaggio con una conclusione diagonale, mentre poco dopo Lamesta spreca una grande occasione da distanza ravvicinata.
Secondo la ricostruzione di Franco Santo sul Corriere dello Sport, il Catanzaro di Mignani si presenta con un atteggiamento prudente, cercando di chiudere gli spazi e colpire in contropiede. Il primo tempo termina senza reti.
La svolta arriva al 6′ della ripresa. Salvemini colpisce il palo di testa su un cross di Sernicola, poi Candela commette fallo su Cherubini. Dopo l’intervento del VAR, l’arbitro Poli assegna il calcio di rigore.
Dal dischetto Salvemini non sbaglia e porta il Benevento sull’1-0.
La formazione sannita continua ad attaccare e costruisce altre opportunità per raddoppiare, ma non riesce a chiudere definitivamente la partita.
Buso segna al 92′: il Catanzaro strappa il pareggio
Quando la vittoria del Benevento sembra ormai vicina, arriva l’episodio che cambia il risultato.
Al 92′, sugli sviluppi di un pallone giocato nell’area sannita, si crea una mischia dalla quale emerge Buso. L’attaccante trova il tocco vincente e spedisce il pallone nell’angolino alla sinistra di Vannucchi.
È il gol dell’1-1, che fa esplodere la gioia del Catanzaro e lascia incredulo il Benevento.
Come evidenzia il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Franco Santo, i padroni di casa devono fare i conti con un’altra vittoria sfumata nei minuti conclusivi, dopo aver avuto diverse possibilità per mettere al sicuro il risultato.
Per il Catanzaro, invece, il pareggio rappresenta una reazione importante dopo la pesante sconfitta per 6-1 subita contro l’Ascoli.
Serie B, Benevento a quota 15 e Catanzaro a 5 punti
Il pareggio consente al Benevento di salire a 15 punti, ma rallenta la rincorsa alle prime posizioni della classifica.
Il Catanzaro raggiunge invece quota 5 e conquista un risultato utile all’esordio di Michele Mignani sulla panchina giallorossa.
Una partita decisa dagli episodi, con il Benevento incapace di concretizzare la propria superiorità territoriale e il Catanzaro bravo a sfruttare l’ultima occasione.
Rivivi negli highlights di Benevento-Catanzaro 1-1 le occasioni del primo tempo, il rigore trasformato da Salvemini e il gol di Buso al 92′ che ha deciso il risultato finale.
Il Corriere dello Sport, attraverso il racconto di Franco Santo, fotografa così una serata dai due volti: tanta amarezza per la Strega, sollievo e fiducia ritrovata per il Catanzaro.