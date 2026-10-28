Corriere dello Sport: “Pisa, Tramoni resta in dubbio per il Palermo. Rao pronto, Bianco cerca il colpo all’Arena”

Il Pisa si prepara alla sfida contro il Palermo con un’incognita importante legata alle condizioni di Tramoni. Come racconta Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, il fantasista è alle prese con problemi muscolari e la decisione sul suo impiego arriverà soltanto poche ore prima del fischio d’inizio. La squadra di Paolo Bianco vuole conquistare la prima vittoria casalinga da regalare al presidente Comolli e fermare la corsa dei rosanero guidati dal grande ex Filippo Inzaghi, protagonista della storica promozione in Serie A dei toscani dopo 34 anni.

Il compito non sarà semplice. Francesco Paletti, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea i numeri del Palermo, reduce da sette vittorie e un pareggio nelle prime otto giornate, con il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Il Pisa, però, arriva all’appuntamento con fiducia: dopo la sosta ha conquistato sette punti in tre partite, mostrando segnali di crescita che alimentano le ambizioni della formazione nerazzurra.





Sul fronte delle scelte, il Corriere dello Sport, nell’articolo firmato da Francesco Paletti, evidenzia l’assenza dello squalificato Calabresi e le condizioni ancora da valutare di Tramoni, già tenuto a riposo a Verona. In caso di forfait, è pronto Rao, reduce da una prestazione positiva ma sfortunata contro il Verona, nella quale ha colpito due pali. In attacco dovrebbero trovare spazio anche Pittarello e Moreo, mentre Marras spinge per una maglia da titolare dopo essere andato a segno nelle ultime due gare entrando dalla panchina.

Per quanto riguarda gli altri reparti, Francesco Paletti sul Corriere dello Sport indica Bozhinov in difesa, con Primasso spostato sulla destra e Angori confermato a sinistra. A centrocampo, invece, Leone appare favorito su Loyola. Bianco prepara così una formazione chiamata a confermare i progressi delle ultime settimane contro un Palermo ancora imbattuto.