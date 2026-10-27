Benevento-Catanzaro 1-1, Floro Flores: «È la seconda volta che buttiamo via punti, dovevamo chiudere la partita»

In seguito al match tra Benevento e Catanzaro, terminato sul risultato di 1-1, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei campani, Antonio Floro Flores, non nascondendo il suo malcontento per il gol subito nel finale.

«Anche stasera, come contro il Vicenza, sono molto arrabbiato – ha dichiarato il tecnico -. È la seconda volta che buttiamo via punti, ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Abbiamo affrontato una squadra che non merita l’attuale posizione in classifica».





Floro Flores ha poi spiegato quale sia la condizione fisica della sua squadra: «Abbiamo giocato tre giorni fa ed è normale aver accusato un calo fisico. Credo sia altrettanto normale difenderci. Siamo una squadra giovane e il nostro obiettivo resta la salvezza. Penso che la nostra identità si sia vista anche stasera. Dovevamo però chiudere la partita e dispiace aver lasciato per strada altri due punti».

Infine, un commento sulla prossima sfida contro la Cremonese: «Non mi aspetto una reazione particolare, ma la solita grinta dei miei ragazzi. A eccezione della partita di Ascoli, hanno sempre dato il massimo».