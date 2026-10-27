Pisa-Palermo, vigilia senza conferenza stampa: Paolo Bianco non parlerà prima del big match
Vigilia diversa dal solito in casa Pisa in vista della sfida contro il Palermo, in programma domani all’Arena Garibaldi. Il tecnico nerazzurro Paolo Bianco non terrà la tradizionale conferenza stampa di presentazione della partita.
Una scelta che modifica il consueto programma del prepartita, privando la vigilia di uno degli appuntamenti più attesi. Non ci saranno dunque dichiarazioni ufficiali dell’allenatore del Pisa alla vigilia del confronto con la formazione rosanero guidata da Filippo Inzaghi.
L’attenzione resta concentrata sulla sfida di domani, ma senza il consueto intervento di Bianco davanti ai giornalisti.