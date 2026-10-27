Repubblica Palermo: “Inzaghi, un Palermo da record: 22 punti e 18 gol. Geraci: numeri nettamente migliori rispetto a un anno fa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
palermo carrarese 2-1 (7)

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a stupire e i numeri certificano una crescita evidente rispetto alla passata stagione. Come racconta Alessandro Geraci sulle pagine di Repubblica Palermo, i rosanero hanno cambiato marcia, trasformandosi in una squadra cinica, concreta e capace di trovare la via del gol con numerosi interpreti. Dopo otto giornate, la formazione di Inzaghi guida la classifica con 22 punti, frutto di sette vittorie e un pareggio, contro i 16 conquistati nello stesso periodo del campionato precedente.

Secondo quanto evidenziato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la differenza più significativa riguarda la produzione offensiva. Il Palermo ha già realizzato 18 reti, più del doppio rispetto alle otto segnate dopo altrettante giornate nella stagione 2025/26. Il nuovo sistema di gioco, che valorizza maggiormente gli esterni, ha permesso ai rosanero di diventare la squadra più prolifica della Serie B. Sono già dieci i marcatori diversi: Cassandro, Augello, Ranocchia, Segre, Vavassori, Hernani, Palumbo, Johnsen, Strefezza e Pohjanpalo. Una vera cooperativa del gol che ha ridotto la dipendenza realizzativa dall’attaccante finlandese.


Come sottolinea Geraci su Repubblica Palermo, anche il rendimento complessivo evidenzia il salto di qualità. Un anno fa il Palermo era secondo con 16 punti, alle spalle del Modena a quota 18, e aveva ottenuto quattro vittorie e quattro pareggi. Oggi i rosanero sono primi con cinque lunghezze di vantaggio sul Mantova, hanno sempre vinto al Barbera e arrivano da quattro successi consecutivi, una striscia che mancava dai tempi di Iachini, dodici anni fa. Anche Pohjanpalo ha modificato il proprio contributo: rispetto ai quattro gol e un assist della passata stagione, oggi conta due reti e due passaggi decisivi nelle prime otto giornate.

L’unico dato in controtendenza riguarda la fase difensiva. Alessandro Geraci, nel suo approfondimento su Repubblica Palermo, ricorda che un anno fa il Palermo aveva subito appena quattro reti, mantenendo la porta inviolata in altrettante occasioni. Adesso i gol incassati sono otto e i clean sheet soltanto due, contro Juve Stabia e Mantova. Un aspetto sul quale Inzaghi potrà lavorare, senza rinunciare alla spinta offensiva che sta caratterizzando la squadra. Il prossimo esame sarà la trasferta di Pisa, dove i rosanero cercheranno la terza vittoria esterna per consolidare ulteriormente il primato.

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