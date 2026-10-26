Palermo, Inzaghi presenta la sfida contro il Pisa: conferenza stampa martedì al Barbera
Il Palermo si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Pisa. Martedì 27 ottobre, alle ore 16.20, Filippo Inzaghi interverrà in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera per presentare la trasferta dei rosanero.
Il tecnico parlerà alla vigilia della gara contro il Pisa, in programma mercoledì 28 ottobre, dopo il successo per 2-1 conquistato contro la Carrarese.
La società rosanero ha comunicato che l’accesso alla sala stampa sarà consentito a partire dalle ore 16, esclusivamente agli operatori dell’informazione in possesso dell’accredito stagionale 2026/2027 valido per le conferenze stampa del Palermo FC.