Palermo C5, impresa a Marsala: Polisportiva Dribbling battuta 4-3

Vittoria di carattere per il Palermo Calcio a 5, che espugna il campo della Polisportiva Dribbling di Marsala imponendosi per 4-3 al termine di una partita combattuta, ricca di emozioni e continui ribaltamenti di risultato.

La formazione rosanero conquista tre punti preziosi grazie a una prestazione fatta di determinazione, sacrificio e concretezza. Decisive la doppietta di Giannola, la rete di Daricca e il gol vittoria di Russo, arrivato nella ripresa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.





Un successo ancora più significativo considerando le assenze di Badalamenti, Romano e Di Maria, che hanno costretto il Palermo ad affrontare la trasferta con alcune importanti defezioni.

Primo tempo: la Dribbling passa avanti, il Palermo ribalta il risultato

La partita comincia con i padroni di casa determinati a sfruttare il fattore campo. È infatti la Polisportiva Dribbling a sbloccare il risultato grazie a Pellegrino, che porta in vantaggio la formazione marsalese.

Il Palermo Calcio a 5 non si lascia sorprendere e reagisce immediatamente. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Giannola trova la giocata vincente e realizza la rete dell’1-1.

Il pareggio dà fiducia ai rosanero, che aumentano la pressione offensiva e riescono a completare la rimonta. A firmare il sorpasso è Daricca, abile ad approfittare di una situazione confusa nell’area avversaria per realizzare il gol del 2-1.

La Dribbling, però, dimostra di essere un avversario difficile da affrontare. I marsalesi reagiscono e ristabiliscono la parità grazie ad Adam Hidaoui Bouzerda.

Le due squadre vanno così negli spogliatoi sul risultato di 2-2, al termine di una prima frazione caratterizzata da quattro reti e numerose emozioni.

Ripresa: Lo Presti riporta avanti la Dribbling, Giannola firma il 3-3

Il secondo tempo si apre con la Polisportiva Dribbling nuovamente aggressiva.

La formazione di casa trova il gol del 3-2 grazie a Lo Presti, costringendo ancora una volta il Palermo a inseguire.

È proprio in questo momento che emerge il carattere della squadra rosanero. Nonostante il nuovo svantaggio, gli ospiti mantengono lucidità e organizzazione, cercando di sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari.

La risposta arriva con una ripartenza efficace, conclusa da Giannola, che realizza la propria doppietta personale e firma il 3-3.

Una rete fondamentale, che riporta la sfida in equilibrio e restituisce entusiasmo alla formazione palermitana.

Russo decisivo: il Palermo trova il gol del 4-3

Dopo aver raggiunto nuovamente il pareggio, il Palermo Calcio a 5 continua a cercare la vittoria.

I rosanero comprendono di avere la possibilità di conquistare l’intera posta in palio e mantengono alta la concentrazione, nonostante la pressione dei padroni di casa.

L’episodio decisivo arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Un errore difensivo della Polisportiva Dribbling permette a Russo di trovare la rete del 4-3, completando la rimonta palermitana.

Il gol si rivela determinante per il risultato finale. Negli ultimi istanti della partita, il Palermo riesce a difendere il vantaggio e a portare a casa una vittoria di grande importanza.

Palermo Calcio a 5, tre punti pesanti nonostante le assenze

Il successo sul campo della Polisportiva Dribbling assume un valore particolare anche per le difficoltà affrontate dalla formazione rosanero.

Il Palermo ha infatti dovuto fare a meno di tre elementi come Badalamenti, Romano e Di Maria, assenze che hanno ridotto le alternative a disposizione.

Nonostante questo, la squadra ha saputo reagire per due volte allo svantaggio e trovare la rete decisiva nel momento più importante della gara.

La doppietta di Giannola ha rappresentato un fattore determinante nell’economia della partita, mentre Daricca e Russo hanno completato il tabellino dei marcatori rosanero.

Palermo, una vittoria che rafforza fiducia e ambizioni

La trasferta di Marsala lascia indicazioni positive per il Palermo Calcio a 5.

Oltre ai tre punti, la formazione rosanero porta a casa la consapevolezza di poter affrontare partite complicate senza perdere equilibrio e determinazione.

La capacità di reagire alle difficoltà, l’efficacia nelle ripartenze e la concretezza nelle situazioni decisive rappresentano segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Il 4-3 contro la Polisportiva Dribbling conferma la crescita del gruppo e rafforza la fiducia in vista dei prossimi impegni.