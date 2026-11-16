Palermo Futsal Club, vittoria nel derby: il 5-4 non basta per passare il turno
Vittoria in Coppa Italia per il Palermo Futsal Club, che supera il Palermo Calcio 5 con il risultato di 5-4 nella gara di ritorno del secondo turno. Una sfida combattuta per i ragazzi di Mister Gentile, trascinati dalla tripletta del giovane Viola e dalla doppietta di La Fiura. Nonostante il successo, i rosanero non riescono a ribaltare il 6-1 subito all’andata, salutando così la competizione.
Primo tempo
La prima frazione si apre con il vantaggio degli ospiti, che sbloccano il risultato grazie a Musso, bravo a finalizzare una triangolazione offensiva con un preciso sinistro all’angolino.
La risposta del Palermo Futsal Club arriva con il giovane Viola, classe 2007, che sfrutta un assist di Chinnici e supera Scavo con un preciso piattone. Poco dopo è ancora Viola a trovare la rete del 2-1, finalizzando un passaggio in profondità di D’Anna con un sinistro sotto l’incrocio dei pali.
Gli ospiti riescono però a ristabilire la parità approfittando di un errore in impostazione di Meli, chiudendo il primo tempo sul risultato di 2-2 con Daricca.
Secondo tempo
Nella ripresa il Palermo Futsal Club torna subito in vantaggio grazie a Viola, che approfitta di una respinta del portiere su una conclusione di La Fiura, firmando la propria tripletta personale.
Il Palermo Calcio 5 reagisce immediatamente con Orlando, autore del 3-3 con un preciso tiro all’angolino. I rosanero trovano nuovamente il vantaggio con La Fiura, bravo a sfruttare una respinta non perfetta di Scordato, ma gli ospiti riescono ancora una volta a pareggiare, portando il risultato sul 4-4.
Nel finale arriva la rete decisiva di La Fiura, che sfrutta un cross da centrocampo di D’Anna e con uno splendido colpo di testa spedisce il pallone sotto l’incrocio dei pali, fissando il risultato sul definitivo 5-4.
Il triplice fischio sancisce una vittoria importante per il morale del Palermo Futsal Club, che nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia può guardare con fiducia ai prossimi impegni.
La formazione di Mister Gentile tornerà in campo sabato alle ore 17:00 contro gli Eightyniners, con l’obiettivo di dare continuità al successo e ritrovare la strada giusta in campionato.