Palermo C5, rosanero forza sette: Gesan Alcamo travolto 7-2

Il Palermo Calcio a5 continua a sorridere.

Dopo il successo nel derby di Coppa Italia, i rosanero concedono il bis anche in campionato, superando con un convincente 7-2 il Gesan Alcamo al termine di una prestazione autoritaria, impreziosita da un secondo tempo giocato ad altissimi livelli.





Primo Tempo:

L’approccio alla gara è equilibrato. Gli ospiti si difendono con ordine, limitando gli spazi e provando a contenere le iniziative offensive della formazione di casa. Il Palermo, però, cresce con il passare dei minuti, aumenta la pressione e trova il meritato vantaggio con Di Maria.

Poco dopo arriva anche il raddoppio firmato da Musso, che sembra indirizzare la sfida. Proprio quando l’intervallo è ormai alle porte, il Gesan Alcamo riapre i giochi con Oliveri, che accorcia le distanze e manda le squadre al riposo sul 2-1.

Secondo Tempo:

Nella ripresa il match resta inizialmente combattuto, ma è soltanto il preludio al monologo rosanero.

Il Palermo C5 prende in mano il pallino del gioco, alza sensibilmente il ritmo e costringe gli avversari nella propria metà campo, creando occasioni in serie e mostrando grande qualità nella circolazione del pallone.

A dare il via alla fuga definitiva è ancora Musso, che firma la doppietta personale.

Da quel momento la squadra di casa dilaga: Russo cala il poker, Mineo mette la firma sul momentaneo 5-1 e nel finale sale in cattedra il capitano Giannola, autore di una doppietta che certifica il dominio dei rosanero e porta il punteggio sul 7-1.

A otto secondi dalla sirena c’è spazio soltanto per la rete della bandiera del Gesan Alcamo, realizzata da Saccaro, che fissa il risultato sul definitivo 7-2.

Il triplice fischio sancisce una vittoria netta e meritata.

Il Palermo C5 archivia la pratica Gesan Alcamo con un convincente 7-2, centra il secondo successo consecutivo tra Coppa Italia e campionato e lancia un segnale importante al torneo.

Una prestazione di spessore, costruita con intensità, qualità e concretezza, che conferma il momento positivo dei rosanero e offre ulteriore fiducia in vista dei prossimi impegni stagionali.