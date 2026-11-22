Un episodio di presunta violenza ha scosso il calcio dilettantistico siciliano. Durante la sfida tra Galactic Paolini e Athletic Partanna, valida per la quarta giornata del campionato di Terza Categoria, girone unico di Trapani, un calciatore della formazione di casa avrebbe fatto irruzione in campo impugnando un coltello a scatto.

I fatti si sarebbero verificati al campo polisportivo Di Dia di contrada Strasatti, a Marsala, come riportato dall’ANSA.

Secondo la ricostruzione diffusa sui social dall’Athletic Partanna, il giocatore del Galactic Paolini era stato inizialmente espulso dall’arbitro per aver colpito con alcuni calci un avversario a gioco fermo.





Dopo aver raggiunto gli spogliatoi, il calciatore sarebbe tornato sul terreno di gioco con un coltello, rivolgendo minacce all’allenatore, ai dirigenti e ai giocatori della squadra ospite.

Sempre secondo quanto denunciato dalla società belicina, il protagonista dell’episodio avrebbe anche afferrato per il collo un dirigente avversario, mentre teneva l’arma nell’altra mano.

PARTITA SOSPESA E INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE

Di fronte alla gravità della situazione, il direttore di gara ha deciso di interrompere definitivamente l’incontro.

Poco prima, l’arbitro aveva espulso anche l’allenatore dell’Athletic Partanna, che, secondo la ricostruzione del club, era intervenuto per prestare soccorso a un proprio calciatore.

Il vicepresidente della società ospite ha quindi contattato il 112, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti intervenuti avrebbero raccolto le testimonianze dei presenti e proceduto all’identificazione delle persone coinvolte.

L’Athletic Partanna ha inoltre annunciato l’intenzione di segnalare l’accaduto agli organi competenti della FIGC e alle autorità.

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti e da valutare gli eventuali provvedimenti disciplinari e giudiziari conseguenti all’episodio. La notizia è stata pubblicata dall’ANSA. Le accuse sono attribuite alla ricostruzione dell’Athletic Partanna e non costituiscono fatti giudiziariamente accertati.