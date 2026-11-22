In seguito al match perso per 4-1 in casa dell’Avellino, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico del Mantova, Francesco Modesto, non nascondendo la propria delusione dopo la sconfitta di oggi.

«Siamo partiti benissimo, andando meritatamente in vantaggio ma la partita dura 95’ – ha spiegato il tecnico -. Avevamo avuto delle palle gol su calcio piazzato, fa parte del gioco e dobbiamo metterci lì e lavorare. Sul 2-1 la squadra ha rischiato tanti contropiede e non mi è piaciuta».

Modesto lancia poi uno sguardo al prossimo match: «Tra due giorni c’è un’altra gara fondamentale per noi in casa, mi prendo il primo tempo giocato e il secondo tempo meno. Chi entra diventa determinante e mi aspetto di più da lui, dobbiamo crescere e andare avanti. Non eravamo fenomeni una settimana fa, i ragazzi devono crescere e dobbiamo passare anche da queste partite perché oggi abbiamo affrontato una squadra forte».





E alla domanda su un possibile contraccolpo psicologico, risponde: «Non credo, abbiamo sempre avuto buone reazioni. Nelle ultime gare abbiamo sfidato squadre importanti e non è stato semplice, siamo stati bravi anche a prendere 1 punto in alcune partite. In molti devono crescere, siamo giovani. È normale che dopo una partita del genere i ragazzi non sono contenti ma abbiamo subito un’opportunità e ce la andremo a giocare».

Infine, sul calo della squadra: «La squadra gioca sempre così, abbiamo portato a casa tanti risultati giocando così. Oggi ho messo giocatori che devono ancora migliorare e alzare la loro qualità fisica, pensavo che nell’1 contro 1 si potesse fare meglio ma non siamo stati lucidi. Andremo a lavorarci»