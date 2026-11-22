Il Modena continua a vincere e mette pressione al Palermo. Il successo per 2-0 contro la Juve Stabia permette alla formazione allenata da Daniele Galloppa di salire a quota 26 punti, portandosi a una sola lunghezza dai rosanero, sconfitti per 3-1 sul campo del Catanzaro. Protagonista della giornata Giuseppe Ambrosino, autore della punizione che ha sbloccato una partita complicata.

Come evidenzia Il Resto del Carlino, l’attaccante classe 2003 sta attraversando uno dei momenti migliori della propria carriera. A 23 anni, Ambrosino ha trovato a Modena l’ambiente ideale per esprimere le proprie qualità, mostrando una crescita evidente sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della maturità.

Ambrosino decisivo, il Modena cambia passo nella ripresa

L’analisi de Il Resto del Carlino si concentra sulle difficoltà incontrate dai canarini nel primo tempo. La scelta di Galloppa di schierare il 3-5-2, anche per gestire le energie e valorizzare Paulo Azzi nel suo ruolo naturale, non produce inizialmente i risultati sperati.





La Juve Stabia riesce a limitare la costruzione del Modena attraverso una marcatura uomo su uomo a centrocampo. Gli ospiti si rendono pericolosi, colpendo una traversa e sfiorando il vantaggio con un colpo di testa impreciso di Di Nardo da pochi metri.

I padroni di casa, invece, faticano a trovare fluidità nella manovra e chiudono la prima frazione con un solo tiro nello specchio della porta.

La svolta arriva dopo l’intervallo. Galloppa interviene sull’atteggiamento della squadra, chiedendo maggiore velocità nella circolazione del pallone, più verticalizzazioni e un pressing aggressivo. Il Modena cambia ritmo e costruisce subito una grande occasione con Belotti, che non riesce a concretizzare.

La punizione di Ambrosino e il ritorno al gol di Bozhanaj

A decidere l’incontro è la qualità individuale. Ambrosino trova il vantaggio con una punizione perfetta, indirizzando una gara che fino a quel momento era rimasta in equilibrio.

Il Resto del Carlino sottolinea come il giovane attaccante abbia raggiunto una fase particolarmente positiva della propria crescita, diventando un elemento sempre più importante per la squadra di Galloppa.

Il raddoppio porta invece la firma di Bozhanaj, protagonista di una rete significativa anche sul piano personale. Dopo due stagioni caratterizzate da un percorso meno lineare rispetto alle aspettative generate dal suo precedente exploit, il calciatore ritrova un gol che potrebbe rappresentare un punto di ripartenza.

Le sue qualità tecniche non sono mai state in discussione, ma adesso sarà fondamentale trovare continuità.

Modena a -1 dal Palermo: la corsa alla vetta si riapre

Il successo contro la Juve Stabia conferma la solidità della formazione emiliana, che può contare sul secondo miglior attacco e sulla seconda miglior difesa del campionato. Anche contro i campani, Chichizola riesce a mantenere inviolata la propria porta.

La squadra di Galloppa continua inoltre ad ampliare il numero dei propri marcatori, dimostrando di poter trovare soluzioni offensive differenti.

Nel quadro tracciato da Il Resto del Carlino, il dato più significativo riguarda però la classifica. Il Modena sale a 26 punti e approfitta della prima sconfitta stagionale del Palermo, battuto dal Catanzaro al Ceravolo.

I rosanero di Filippo Inzaghi restano in testa con 27 punti, ma il vantaggio sui canarini si riduce a una sola lunghezza dopo dodici giornate.

La corsa al primo posto torna così particolarmente serrata, con il Modena che conferma le proprie ambizioni grazie a una nuova vittoria costruita attraverso gli aggiustamenti tattici di Galloppa e le giocate decisive dei suoi uomini di maggiore qualità.