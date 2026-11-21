Serie B, Modena-Juve Stabia 2-0: gli highlights del match
Il Modena supera la Juve Stabia per 2-0 grazie alle reti di Ambrosino e Bozhanaj nella ripresa. Ecco le immagini salienti della sfida di Serie B. Il Modena conquista una vittoria contro la Juve Stabia, imponendosi con il risultato di 2-0.
Dopo un primo tempo senza reti, la formazione emiliana sblocca il risultato al 69′ grazie al gol di Ambrosino. Passano appena sette minuti e, al 76′, arriva anche il raddoppio firmato da Bozhanaj, che fissa il punteggio sul definitivo 2-0. Due reti nella seconda frazione di gioco permettono così al Modena di conquistare i tre punti.
Ecco gli highlights di Modena-Juve Stabia, con i gol di Ambrosino e Bozhanaj e le azioni salienti dell’incontro.