La Sampdoria supera il Benevento per 3-1 allo stadio Luigi Ferraris e conquista la terza vittoria consecutiva in Serie B. Tra i protagonisti del successo blucerchiato c’è Lorenzo Insigne, che al termine dell’incontro è intervenuto in conferenza stampa per commentare il momento della squadra, il lavoro di Luca D’Angelo e il rapporto con i compagni.

L’attaccante ha sottolineato l’importanza della compattezza ritrovata dal gruppo, senza nascondere l’emozione di giocare davanti al pubblico doriano.

Insigne: «D’Angelo ha portato esperienza»

Il calciatore ha riconosciuto il contributo del nuovo allenatore, invitando però a non lasciarsi condizionare dalla posizione in classifica.





«D’Angelo ha portato esperienza. Credo sia inutile guardare la classifica. La B è strana, basta vincere una partita. Continuando così potremmo toglierci belle soddisfazioni».

Parole che confermano la fiducia dell’attaccante nel percorso intrapreso dalla Sampdoria, reduce da tre successi consecutivi.

L’emozione del Ferraris: «In B solo noi abbiamo questi tifosi»

Insigne ha poi raccontato le sensazioni provate indossando la maglia blucerchiata e giocando davanti al pubblico di Genova.

«Ho fatto tanti gol importanti. Io vivo così il calcio. Fare gol con questa maglia e in questo stadio è emozionante. In B solo noi abbiamo questi tifosi».

Un riconoscimento al sostegno dei tifosi della Sampdoria, protagonisti anche nella vittoria contro il Benevento.

Insigne: «C’è armonia e dobbiamo continuare così»

L’attaccante ha espresso soddisfazione per il ruolo ricoperto nello schieramento di D’Angelo e per il rapporto costruito con il resto della squadra.

«Mi trovo bene in questa posizione. Vicino ho giocatori forti. Sono contento di far parte di questo gruppo. I ragazzi stanno dimostrando uno spirito di sacrificio importante. Mi hanno accolto benissimo sin dal primo giorno. Sono felice di lavorare con loro. C’è armonia e dobbiamo continuare così».

Insigne ha evidenziato soprattutto la disponibilità dei compagni al sacrificio, considerandola una componente importante della crescita collettiva.

La svolta dopo Avellino e la ritrovata compattezza

Un altro passaggio della conferenza stampa ha riguardato il percorso della Sampdoria dopo la partita contro l’Avellino.

«Al di là del periodo, mi sono sempre trovato bene con i compagni. I campionati di B sono lunghi ed estenuanti. Dopo Avellino siamo diventati compatti. Dobbiamo continuare a restare sereni. Dobbiamo dimostrarlo partita dopo partita. Bisogna restare concentrati».

Per l’attaccante, la capacità di restare uniti anche nei momenti difficili rappresenta un elemento fondamentale per affrontare un campionato lungo ed equilibrato come quello cadetto.

Insigne su Mezzotero e Tutino: «Devono continuare a lavorare»

Infine, il calciatore si è soffermato sul rapporto con gli altri attaccanti della Sampdoria, dedicando parole di incoraggiamento a Mezzotero e Tutino.

«Mezzotero ha margini di miglioramento e do consigli tutti i giorni. Deve pensare a crescere e continuare a lavorare. Tutino ha esperienza e deve vivere serenamente. Ci sono state partite dove non ha segnato, ma si è sacrificato molto. Lui ora segna e deve continuare».

Insigne ha così ribadito l’importanza del lavoro quotidiano e della collaborazione tra i giocatori del reparto offensivo.

Con il successo sul Benevento, la Sampdoria sale a 14 punti dopo dodici giornate. I blucerchiati cercano continuità dopo un avvio complicato, puntando sulla fiducia ritrovata e sull’esperienza dei propri uomini più rappresentativi.