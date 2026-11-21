Serie B, 12ª giornata: risultati e classifica. Il Modena vince e si porta a -1 dal Palermo, Ascoli fermato
Si sono concluse le cinque partite delle ore 15 della dodicesima giornata di Serie B. Il risultato più importante in chiave promozione arriva dal Braglia, dove il Modena supera 2-0 la Juve Stabia e sale a quota 26 punti, portandosi momentaneamente a una sola lunghezza dal Palermo capolista.
La formazione di Filippo Inzaghi, prima con 27 punti, scenderà in campo alle 17.15 contro il Catanzaro, ultimo in classifica. Un appuntamento importante per i rosanero, chiamati a rispondere al successo della diretta inseguitrice.
L’Ascoli, invece, non va oltre il 2-2 casalingo contro il Vicenza e raggiunge quota 21 punti. Vittorie anche per Carrarese, Sampdoria e Südtirol.
Serie B, 12ª giornata: risultati finali e programma
Venerdì 20 novembre
- Hellas Verona-Cesena 0-2
Sabato 21 novembre – Risultati finali
- Ascoli-L.R. Vicenza 2-2
- Carrarese-Virtus Entella 1-0
- Modena-Juve Stabia 2-0
- Sampdoria-Benevento 3-1
- Südtirol-Cremonese 1-0
Partite ancora da disputare
- Catanzaro-Palermo – oggi ore 17.15
- Empoli-Pisa – oggi ore 19.30
Domenica 22 novembre
- Avellino-Mantova – ore 15.00
- Arezzo-Padova – ore 17.15
Serie B, classifica aggiornata
|Pos.
|Squadra
|Punti
|PG
|1
|Palermo
|27
|11
|2
|Modena
|26
|12
|3
|Ascoli
|21
|12
|4
|Mantova
|19
|11
|5
|Südtirol
|18
|12
|6
|Cesena
|18
|12
|7
|Avellino
|16
|11
|8
|Benevento
|16
|12
|9
|Hellas Verona
|16
|12
|10
|Pisa
|16
|11
|11
|Cremonese
|15
|12
|12
|Padova
|15
|11
|13
|Sampdoria
|14
|12
|14
|Carrarese
|13
|12
|15
|Juve Stabia*
|12
|12
|16
|Arezzo
|11
|11
|17
|Virtus Entella
|10
|12
|18
|L.R. Vicenza
|10
|12
|19
|Empoli
|9
|11
|20
|Catanzaro
|6
|11
Juve Stabia: 4 punti di penalizzazione.
Modena a un punto dal Palermo, l’Ascoli rallenta
Il Modena conquista tre punti preziosi battendo 2-0 la Juve Stabia. La formazione di Daniele Galloppa sale a quota 26 e mette pressione al Palermo, impegnato nel tardo pomeriggio al Ceravolo.
Frena invece l’Ascoli, che pareggia 2-2 contro il Vicenza. I marchigiani raggiungono 21 punti, mentre i biancorossi salgono a quota 10.
Il Südtirol supera 1-0 la Cremonese e raggiunge il Cesena a 18 punti. I romagnoli avevano inaugurato la giornata battendo 2-0 il Verona nell’anticipo del venerdì.
Successo importante anche per la Sampdoria, che supera 3-1 il Benevento e sale a quota 14 punti, proseguendo la propria risalita in classifica.
La Carrarese batte 1-0 la Virtus Entella e raggiunge quota 13, conquistando tre punti importanti nella lotta per la salvezza.
Palermo, a Catanzaro per rispondere al Modena
Il Palermo si presenta alla sfida contro il Catanzaro con 27 punti conquistati nelle prime undici giornate, frutto di otto vittorie e tre pareggi.
Il successo del Modena ha ridotto momentaneamente a una sola lunghezza il vantaggio dei rosanero, che avranno la possibilità di riportarsi a quattro punti di distanza in caso di vittoria al Ceravolo.
La squadra di Inzaghi affronterà un Catanzaro ancora ultimo con sei punti, in una partita che assume ulteriore importanza dopo i risultati del pomeriggio.