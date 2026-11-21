Aperturedestra PALERMO Catanzaro-Palermo, formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Mignani, titolari e panchine Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2026 In aggiornamento Post navigation Previous: Serie B, 12ª giornata: risultati dei primi tempi e classifica live. Palermo sempre primo, Modena a -3 Altre notizie PALERMO SERIE B Gazzetta del Sud: “Catanzaro-Palermo, Mignani sogna l’impresa: «Faremo una grande partita». Il Ceravolo spinge i giallorossi” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2026 Blocco Centrale PALERMO Tuttosport: “Palermo, Inzaghi avvisa: «Catanzaro da temere, servirà il coltello tra i denti»” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2026 Blocco Centrale PALERMO Gazzetta dello Sport: “Catanzaro-Palermo, Inzaghi rivoluziona l’attacco: Gabrielloni guida i rosanero. Le probabili formazioni” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2026 Blocco Centrale PALERMO Gazzetta dello Sport: “Palermo, ritorno al Ceravolo da capolista: Inzaghi cerca la rivincita. Gabrielloni e Mazzitelli verso una maglia da titolare” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2026 Aperturedestra PALERMO Repubblica Palermo: “Inzaghi vuole cancellare il passato: «Catanzaro, vietato guardare la classifica. Dobbiamo migliorare in difesa»” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2026 Blocco Centrale PALERMO Giornale di Sicilia: “Catanzaro-Palermo, Inzaghi cambia le carte in tavola: novità in attacco e a centrocampo. Le probabili formazioni” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2026 Aperturedestra PALERMO Giornale di Sicilia: “Palermo, testacoda ad alta tensione a Catanzaro: Inzaghi cerca la fuga e la rivincita dei playoff” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2026 Blocco Centrale PALERMO Corriere dello Sport: “Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni: Gabrielloni dal 1’, Mazzitelli titolare. Otto assenti per Inzaghi” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2026 Aperturedestra PALERMO Corriere dello Sport: “Palermo, otto indisponibili per Catanzaro. Inzaghi: «Non mi interessa chi manca, noi siamo forti»” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2026 PALERMO SERIE B VIDEO E FOTO Palermo, accoglienza speciale a Lamezia Terme: i piccoli calciatori dell’ASD Calcio Lamezia aspettano i rosanero in aeroporto Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2026 Blocco Centrale PALERMO SERIE B Catanzaro-Palermo, i convocati di Inzaghi: assenti Barba, Bozzolan ed Estevez Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2026 PALERMO SERIE B Mignani presenta Catanzaro-Palermo: «Faremo una grande partita. Il Palermo è forte, ma vogliamo vincere. Nessun sassolino da togliere» Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2026