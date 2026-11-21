Il Mantova si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Domenica 22 novembre, alle ore 15, la formazione lombarda sarà impegnata sul campo dell’Avellino nella sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B.

Alla vigilia dell’incontro, il tecnico Francesco Modesto è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il lavoro svolto durante la pausa, le condizioni della squadra e le difficoltà della trasferta in Irpinia. L’allenatore ha espresso fiducia nel gruppo, sottolineando l’importanza di affrontare la partita con attenzione e organizzazione.

Modesto scherza su GTA 6: «Io invece pensavo all’Avellino!»

La conferenza stampa si è aperta con una battuta del tecnico sull’attesa per la ripresa del campionato, facendo riferimento al videogioco GTA 6.





«È stata un’attesa lunga, per i miei figli soprattutto. Non per me. Chiaramente non mi riferisco alla partita, ma l’uscita di GTA 6, attesa anche da tanti calciatori. Io invece pensavo all’Avellino!».

Un momento di ironia prima di concentrarsi sull’impegno che attende il Mantova, chiamato a riprendere il proprio percorso dopo due settimane senza gare ufficiali.

Mantova, Modesto: «Ci siamo preparati bene»

Il tecnico ha tracciato un bilancio positivo della preparazione, evidenziando le buone condizioni fisiche dei giocatori e il lavoro svolto anche durante l’assenza dei nazionali.

«Ci siamo preparati bene, abbiamo lavorato molto, e son certo che la affronteremo gli irpini nel modo giusto. La squadra sta bene, anche i Nazionali che sono tornati erano in forma, le condizioni dei giocatori sono buone: abbiamo fatto, come detto, una buona settimana, più la scorsa con chi è rimasto che è stata produttiva comunque.

Andremo in uno stadio molto caldo, come tanti della categoria, e loro sono una squadra che ha fatto buoni investimenti, ha un allenatore preparato, mi aspetto una squadra pronta a entrambe le fasi: dovremmo stare attenti, dobbiamo fare una gara con attenzione e organizzazione».

Modesto ha quindi riconosciuto il valore dell’Avellino, sottolineando la qualità dell’organico e la difficoltà di affrontare i biancoverdi davanti al proprio pubblico.

Avellino-Mantova, attenzione ai dettagli

L’allenatore ha infine spiegato come la ripresa dopo la sosta richieda un approccio particolarmente attento, soprattutto in vista dei numerosi impegni ravvicinati.

«Per me è come fosse la prima gara del campionato, lo stacco dà un po’ questa sensazione, ma si riprende poi subito, forse con anche maggiore attenzione. Su tutti gli aspetti, e sui dettagli che possono magari essere determinanti. Ci attende per altro un tour de force, ma siamo pronti, la rosa è al top».

Il Mantova si presenterà dunque ad Avellino con la rosa in buone condizioni e la volontà di proseguire il proprio cammino nelle zone alte della classifica.

Per Modesto sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione, soprattutto contro una formazione che dispone di giocatori di qualità e può contare sulla spinta del pubblico di casa.