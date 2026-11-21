Il Palermo guida la classifica di Serie B, ma la corsa alla promozione resta aperta. Tra le squadre che potrebbero rappresentare un’insidia per i rosanero ci sono il Pisa e l’Ascoli. È questa l’analisi di Giocondo Martorelli, operatore di mercato che ha esaminato il momento del campionato cadetto e le prospettive delle principali protagoniste.

Intervistato in esclusiva da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb, Martorelli ha affrontato diversi argomenti, dalla ripresa dei campionati dopo la sosta per le Nazionali alle difficoltà della Fiorentina, passando per il percorso della Sampdoria e le prossime elezioni della FIGC.

Serie B, Martorelli indica le possibili rivali del Palermo

Interrogato su quale squadra possa rappresentare la principale antagonista del Palermo nella lotta per la promozione, Martorelli ha individuato nel Pisa una formazione ancora in grado di recuperare terreno.





«Il Pisa ha tutte le qualità per tornare a rappresentare il ruolo che merita. Ha perso qualche punto per strada, ma il campionato di B sappiamo quanto è lungo e difficoltoso. La sorpresa è invece rappresentata dall’Ascoli, una squadra che gioca un bel calcio, costruita bene. Può rappresentare la mina vagante».

L’operatore di mercato ha quindi sottolineato le potenzialità del Pisa, che potrebbe rientrare nella corsa alle prime posizioni nonostante i punti lasciati per strada.

Giudizio positivo anche sull’Ascoli, protagonista di un avvio di stagione convincente. Per Martorelli, la formazione marchigiana possiede qualità tecniche e organizzazione sufficienti per continuare a sorprendere.

Sampdoria, Martorelli: «A gennaio il mercato potrà migliorare questa rosa»

Nel corso dell’intervista esclusiva, Martorelli si è soffermato anche sulla Sampdoria, che sta cercando di risalire la classifica sotto la guida di Luca D’Angelo.

«Normale. Per quella che è la storia di questa squadra era impensabile che rimanesse in quella classifica. Poi a gennaio il mercato potrà migliorare questa rosa».

Secondo l’operatore di mercato, la ripresa dei blucerchiati è coerente con il valore e la tradizione della società. La prossima sessione invernale potrebbe inoltre offrire l’opportunità di rinforzare ulteriormente l’organico.

Serie A, Martorelli: «La sosta ha giovato agli infortunati»

L’analisi si è poi spostata sulla ripresa della Serie A, con particolare attenzione alle condizioni delle squadre dopo gli impegni delle Nazionali.

«Questa sosta ha giovato per tutti i calciatori infortunati che erano nelle varie squadre. Tutti recuperano calciatori importanti, comincia quindi un periodo interessante. Ci sono partite trabocchetto, ma quella più importante è certamente quella tra Inter e Atalanta».

Martorelli considera dunque Inter-Atalanta il confronto più significativo del prossimo turno, in un momento nel quale diversi allenatori potranno tornare a contare su giocatori precedentemente indisponibili.

Lazio, elogi a Gattuso. Fiorentina chiamata alla svolta

Spazio anche alla Lazio, protagonista di un ottimo percorso e attualmente in testa alla classifica.

Martorelli ha attribuito gran parte dei meriti all’allenatore Gennaro Gattuso.

«Il merito va soprattutto al suo allenatore che ha creato una sinergia straordinaria con il gruppo. Gattuso sta facendo un’opera d’arte».

Diversa la situazione della Fiorentina, alle prese con una classifica inferiore alle aspettative.

«Deve riprendersi. La classifica non rispecchia le aspettative, è il momento di inanellare risultati positivi per tirarsi fuori da una situazione molto pericolosa. A Vanoli bisogna dare tempo, è arrivato in corsa».

Per Martorelli, la formazione viola deve trovare rapidamente continuità nei risultati, ma il nuovo allenatore Paolo Vanoli ha bisogno di tempo per incidere sul rendimento della squadra.

Elezioni FIGC, Martorelli: «Chiederei un programma prima della candidatura»

Infine, l’operatore di mercato ha affrontato il tema delle elezioni per la presidenza della FIGC, in programma il 14 dicembre.

Martorelli non ha espresso preferenze tra i candidati, sottolineando invece la necessità di interventi strutturali per il futuro del calcio italiano.

«Non ho preferenze particolari. Spero che chiunque sia possa apportare delle modifiche importanti per tutto il sistema calcio italiano e prendere provvedimenti che possano rappresentare un futuro importante per i giovani. Chiederei un programma prima della candidatura».

Un richiamo alla programmazione e alla valorizzazione dei giovani, considerate priorità per il rilancio del movimento calcistico nazionale.