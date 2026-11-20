Accoglienza speciale per il Palermo al suo arrivo in Calabria. La formazione rosanero, atterrata all’aeroporto di Lamezia Terme in vista della sfida di domani contro il Catanzaro, ha trovato ad attenderla tantissimi bambini dell’ASD Calcio Lamezia, scuola calcio affiliata al club di viale del Fante.

Un momento di grande entusiasmo per i giovani calciatori, che hanno avuto l’occasione di accogliere da vicino i propri beniamini, regalando alla squadra un caloroso benvenuto prima dell’impegno di campionato.

L’ASD Calcio Lamezia è di proprietà dei fratelli Pietro e Giuseppe De Sensi. Proprio Pietro rappresenta un nome importante nella storia del Palermo, essendo entrato nella top ten dei calciatori con il maggior numero di presenze in maglia rosanero.





A raccontare l’accoglienza è stato lo stesso Palermo attraverso i propri canali social: «Che accoglienza a Lamezia Terme 🩷🖤», si legge nel post pubblicato dal club, che ha poi sottolineato il legame con la scuola calcio calabrese.

«Una bella carica in vista della partita di domani», ha concluso la società rosanero sui social.

Un’accoglienza ricca di entusiasmo e affetto, che testimonia il legame tra il Palermo e le realtà calcistiche affiliate al club anche fuori dalla Sicilia, alla vigilia della trasferta contro il Catanzaro.