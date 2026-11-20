La Sampdoria si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Sabato 21 novembre, alle ore 15, i blucerchiati ospiteranno il Benevento allo stadio Luigi Ferraris, nella sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B.

Alla vigilia dell’incontro, il tecnico Luca D’Angelo è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulle condizioni della squadra, sui recuperi dall’infermeria e sul lavoro svolto nelle ultime due settimane. L’obiettivo è dare continuità alle vittorie conquistate contro Virtus Entella e Carrarese.

Sampdoria, D’Angelo: «Abbiamo recuperato diversi giocatori»

La pausa del campionato ha permesso all’allenatore di lavorare con maggiore continuità e di recuperare alcuni elementi importanti della rosa.





«Abbiamo lavorato bene nelle due settimane a disposizione, abbiamo anche recuperato Di Pardo, Insigne, Lauritsen e rientrerà anche Cicconi dopo la squalifica e quindi avremo un po’ più di scelta, tenendo conto però che soprattutto Insigne e Di Pardo sono fuori da un po’ di tempo».

Buone notizie, dunque, per la Sampdoria, che potrà contare su un numero maggiore di alternative in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

D’Angelo ha inoltre sottolineato i progressi compiuti dalla squadra durante le prime settimane della sua gestione.

«Ho avuto un po’ di tempo per dare un’impronta alla squadra: c’è già stato un miglioramento ma possiamo fare ancora meglio».

D’Angelo conferma la difesa a quattro

Uno degli aspetti affrontati dal tecnico riguarda l’organizzazione tattica. Nonostante il recupero di diversi calciatori, la Sampdoria continuerà a utilizzare prevalentemente una linea difensiva a quattro.

«La fase difensiva continuerà ad essere impostata su una linea a quattro».

Una scelta legata sia ai risultati ottenuti nelle ultime partite sia alle caratteristiche dei giocatori disponibili.

«Un po’ perché la squadra sta facendo bene e poi perché le caratteristiche dei giocatori si sposano bene con i quattro difensori: potremmo anche tranquillamente passare a tre ma abbiamo sempre lavorato su questa idea di gioco ed è importante dare solidità al reparto».

L’allenatore non esclude quindi possibili variazioni future, ma ritiene fondamentale consolidare i principi tattici sui quali la squadra sta lavorando.

Sampdoria, D’Angelo: «Dobbiamo migliorare nel palleggio»

Il tecnico ha individuato anche gli aspetti sui quali la formazione blucerchiata deve ancora crescere, soprattutto nella gestione del possesso nella metà campo avversaria.

«Dobbiamo migliorare alcuni aspetti, soprattutto in fase di palleggio nella metà campo avversaria ma in questo momento la squadra si esalta maggiormente giocando sull’intensità e sulla verticalità».

D’Angelo vuole dunque mantenere le caratteristiche che hanno permesso alla Sampdoria di ottenere risultati positivi, lavorando contemporaneamente su una maggiore qualità nella costruzione offensiva.

Sampdoria-Benevento, D’Angelo avverte: «Ci aspetta una partita non semplice»

L’allenatore ha poi analizzato il prossimo avversario, sottolineando il valore della formazione guidata da Antonio Floro Flores.

«Il Benevento ha stravinto il campionato di Serie C e non è mai facile».

D’Angelo ha evidenziato soprattutto l’identità di gioco dei giallorossi, protagonisti di un buon avvio di stagione.

«Quest’anno sta facendo molto bene e dunque ci aspettiamo una partita non semplice perché l’undici di Floro Flores ha palleggio, sa giocare ha calcio, ha voglia e un’identità importante».

La Sampdoria dovrà quindi affrontare una squadra organizzata e capace di esprimere un calcio propositivo.

Tre partite in una settimana, ma la priorità è il Benevento

La sfida contro i sanniti inaugurerà un ciclo particolarmente intenso per i blucerchiati, chiamati a disputare tre incontri nell’arco di una settimana.

D’Angelo, tuttavia, non vuole distogliere l’attenzione dall’impegno immediato.

«Sappiamo che ci aspetta una gara difficile domani pomeriggio che aprirà un ciclo di tre partite nel giro di una settimana ma ora pensiamo solo al Benevento e lavoriamo per provare a vincere questa partita».

Dopo i successi contro Virtus Entella e Carrarese, la Sampdoria cercherà dunque la terza vittoria consecutiva. Il recupero di Insigne e degli altri giocatori rappresenta un elemento positivo, ma D’Angelo chiede soprattutto continuità e ulteriori miglioramenti sul piano del gioco.