La dodicesima giornata di Serie B si apre questa sera, alle 20.30, con la sfida tra Hellas Verona e Cesena allo stadio Bentegodi. Un confronto importante per entrambe le formazioni, alla ricerca di punti per migliorare la propria posizione in classifica. Riflettori puntati anche sulle parole del tecnico bianconero Alessandro Diamanti, che ha indicato proprio il Verona, insieme al Palermo, come una delle squadre più forti del campionato.

Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il Cesena arriva all’appuntamento forte di cinque risultati utili consecutivi, ma con la necessità di ritrovare una vittoria in trasferta che manca da quasi tre mesi. Dall’altra parte, il Verona di Marco Baroni cerca continuità dopo tre partite consecutive senza subire reti.

Cesena, Diamanti elogia Verona e Palermo

Alla vigilia della partita, Alessandro Diamanti ha sottolineato le difficoltà dell’impegno contro i gialloblù, richiamando i propri giocatori alla massima concentrazione.





«L’ingrediente primario è sempre l’umiltà, dovremo andare a Verona con questo spirito».

Il tecnico del Cesena ha poi espresso un giudizio particolarmente significativo sulle qualità del Verona, accostandolo al Palermo di Filippo Inzaghi.

«Stiamo per affrontare quella che, assieme al Palermo, è la squadra più forte del campionato. Mi chiedo perché non sia a lottare ai vertici. Da parte nostra servirà anche rabbia per mettere in difficoltà l’Hellas».

Parole che confermano la considerazione di cui gode la formazione rosanero, attualmente al comando della classifica di Serie B.

Cesena, obiettivo sorpasso al Bentegodi

La sfida di Verona rappresenta per il Cesena anche l’occasione di superare i gialloblù in graduatoria.

Come evidenzia Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, una vittoria permetterebbe infatti alla formazione romagnola di scavalcare la squadra di Baroni.

Diamanti ha chiesto ai propri giocatori una prestazione intensa, sottolineando soprattutto l’importanza dei duelli individuali.

«Daremo battaglia e bisognerà essere superiori nei duelli. Serve identità, ed essere capaci di andare sempre ad alto ritmo. La serie B consegna a ogni giocatore la possibilità di sentirsi importante. Nell’ultima amichevole contro il Parma ha giocato chi finora nel Cesena in stagione è stato impiegato meno. Pagano? Sta facendo bene, ha leadership ma può rendere ancora meglio per le sue qualità».

Uno degli aspetti sui quali il Cesena dovrà migliorare riguarda il rendimento offensivo lontano da casa. I bianconeri hanno infatti realizzato appena quattro reti in trasferta, il dato peggiore del campionato.

Cesena, Bohinen indisponibile

Sul fronte della formazione, Diamanti dovrà rinunciare a Bohinen, ancora alle prese con problemi fisici.

«Era rientrato col Catanzaro, poi ha avuto un ulteriore contrattempo e ora lo stiamo gestendo».

Regolarmente convocati, invece, Gelli e Bisoli.

Il Cesena dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, affidando il reparto offensivo a Fiori, Shpendi e Druiventak. A centrocampo spazio a Bisoli, Pagano e Francesconi, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Frabotta, Mangraviti, Ilic e Ciofi.

Verona, Baroni punta su Mulattieri

Dall’altra parte, Marco Baroni vuole dare continuità ai progressi mostrati dalla squadra nelle ultime settimane.

Come riportato dal Corriere dello Sport nell’articolo di Gabriele Gilli, il Verona arriva alla sfida dopo tre partite consecutive senza subire gol e può contare sul miglior attacco casalingo della Serie B.

«Arriviamo da una sosta meno anomala di quella precedente, adesso c’è bisogno di continuità».

Il tecnico gialloblù ha poi ricordato le difficoltà incontrate dalla squadra dopo la retrocessione dalla Serie A.

«Che ci fossero difficoltà ne ero consapevole. Il girone di ritorno dell’anno scorso è stato pesante e qualcosa, tutti, si sono portati dietro. Dobbiamo misurarci col Cesena come se non ci fosse un domani».

In attacco è previsto l’impiego di Samuele Mulattieri dal primo minuto, mentre resta affollata l’infermeria gialloblù.

Verona-Cesena, le probabili formazioni

Hellas Verona (4-2-3-1) – Perilli; Zappa, Dawidowicz, Edmundsson, Frese; Bernede, Iannoni; Livramento, Harroui, Sarr; Mulattieri. Allenatore: Marco Baroni.

Cesena (4-3-3) – Siano; Ciofi, Ilic, Mangraviti, Frabotta; Francesconi, Pagano, Bisoli; Druiventak, Shpendi, Fiori. Allenatore: Alessandro Diamanti.

Per il Verona risultano indisponibili Bega, Cerbone, Compagnon, De Battisti, Korac e Suslov. Il Cesena deve invece rinunciare a Klinsmann e Bohinen.

Verona-Cesena, arbitro e diretta televisiva

La partita si disputerà questa sera, venerdì 20 novembre, alle ore 20.30 allo stadio Bentegodi di Verona.

A dirigere l’incontro sarà Galipò della sezione di Firenze, assistito da Belsanti e Djurdjevic. Quarto ufficiale Manganiello, con Aureliano al VAR e Rutella come AVAR.

La sfida sarà trasmessa gratuitamente in diretta su DAZN. Per assistere all’incontro sarà sufficiente registrarsi alla piattaforma con i propri dati e accedere ai contenuti gratuiti.

Serie B, il Palermo osserva l’anticipo

La gara del Bentegodi inaugura un turno particolarmente importante per la classifica, con il Palermo di Filippo Inzaghi impegnato domani sul campo del Catanzaro.

Il riconoscimento arrivato da Diamanti conferma le aspettative nei confronti della capolista rosanero, indicata insieme al Verona come una delle formazioni tecnicamente più attrezzate del torneo.

Come sottolinea Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il Cesena proverà a sfruttare l’anticipo per compiere il sorpasso in classifica, mentre il Verona cercherà di confermare la propria solidità difensiva e la forza offensiva mostrata nelle gare casalinghe.