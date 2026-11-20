Il Palermo ha tutte le carte in regola per conquistare la promozione in Serie A. Ne è convinto Beppe Accardi, operatore di mercato che ha analizzato le prospettive della formazione rosanero e le possibili avversarie nella corsa alla massima serie. Nel suo intervento, particolare attenzione è stata riservata a Dennis Johnsen e Vavassori, considerati due elementi fondamentali per la squadra siciliana.

Intervistato in esclusiva da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb, Accardi ha affrontato anche altri argomenti, dalla corsa alla presidenza della FIGC alla situazione della Nazionale italiana, passando per il momento della Lazio e il futuro di Alberto Rizzo al Brescia.

Palermo, Accardi: «Ha una squadra molto forte»

L’operatore di mercato ha espresso grande fiducia nelle possibilità del Palermo di centrare la promozione, pur sottolineando la necessità di mantenere alta la concentrazione durante tutta la stagione.





«Sì, ne sono convinto. Ma non bisogna abbassare la guardia. La sensazione però è che sia l’anno giusto, il Palermo ha una squadra molto forte. Johnsen e Vavassori sono imprescindibili. Johnsen nei momenti di difficoltà ti crea sempre la superiorità numerica, fa gol. Nessuno ha calciatori come lui».

Parole importanti soprattutto per Dennis Johnsen, individuato da Accardi come un giocatore capace di fare la differenza anche quando le partite diventano particolarmente complicate.

L’attaccante norvegese, secondo l’operatore di mercato, rappresenta una risorsa determinante grazie alla capacità di creare superiorità numerica e trovare la via del gol.

Serie B, Accardi indica il Modena come principale rivale

Nel corso dell’intervista esclusiva, Accardi ha individuato anche le squadre che potrebbero contendere al Palermo la promozione.

«Il Modena. Ma alcune squadre come Pisa e Verona possono tornare in lotta. La Serie B è un campionato particolare, strano, lungo. E insidioso».

Il Modena viene dunque indicato come il principale antagonista dei rosanero, mentre Pisa e Verona restano formazioni da non sottovalutare.

La lunghezza e l’imprevedibilità del campionato cadetto impongono comunque prudenza, anche a una squadra che, secondo Accardi, possiede qualità importanti per raggiungere l’obiettivo.

FIGC, Accardi sceglie Galliani

L’intervista ha toccato anche la corsa alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con le elezioni in programma il 14 dicembre.

Alla domanda sulla scelta tra Adriano Galliani e Giovanni Malagò, Accardi ha risposto senza esitazioni:

«Galliani tutta la vita. Parliamo di un uomo di calcio».

Una posizione netta a favore dell’ex dirigente del Milan e del Monza.

Nazionale, Accardi: «Serve tempo per costruire»

Spazio anche alla Nazionale italiana, reduce dall’eliminazione dalla Nations League. Secondo Accardi, il movimento calcistico deve concentrarsi sulla costruzione di un nuovo ciclo, evitando polemiche continue.

«La Nazionale? Per costruire le cose c’è bisogno di tempo e lavorare. Sappiamo che dobbiamo iniziare un nuovo ciclo, purtroppo siamo diventati un paese in tutti i settori dove vige la polemica continua. Non si cerca di risolvere i problemi, ma di trovare dei colpevoli».

L’operatore di mercato ha quindi richiamato l’importanza della programmazione e del lavoro per rilanciare il percorso della selezione azzurra.

Lazio, Accardi elogia Gattuso

Nel corso dell’intervista, Accardi ha commentato anche il momento della Lazio, esprimendo soddisfazione per il lavoro di Gennaro Gattuso.

«Sono felice per la Lazio e per Gattuso, è la prova che lavorare in silenzio senza chiacchiere e polemiche porta dei risultati».

Un riconoscimento al percorso dell’allenatore e alla capacità di ottenere risultati attraverso il lavoro quotidiano.

Brescia, si discute il rinnovo di Rizzo

Infine, Accardi ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Alberto Rizzo, per il quale sono in corso colloqui con il Brescia.

«Ne stiamo parlando. Il Brescia ha grande stima di Alberto, è un ragazzo che si è fatto apprezzare. Vedremo le evoluzioni».

Il futuro del calciatore resta dunque da definire, mentre proseguono i contatti per valutare un possibile prolungamento del rapporto.

Il passaggio più significativo dell’intervista resta però quello dedicato al Palermo: per Accardi, la formazione rosanero possiede le qualità necessarie per puntare alla Serie A, con Johnsen e Vavassori chiamati a recitare un ruolo decisivo nella corsa promozione.