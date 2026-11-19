Palermo, domani parla Inzaghi
Il Palermo si prepara alla trasferta contro il Catanzaro, in programma sabato 21 novembre alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo.
Alla vigilia della sfida, Filippo Inzaghi interverrà in conferenza stampa venerdì 20 novembre alle ore 12:30, presso il Palermo CFA di Torretta.
L’allenatore rosanero presenterà il prossimo impegno di campionato, che vedrà il Palermo affrontare in trasferta la formazione calabrese.
L’appuntamento con la stampa rappresenterà l’occasione per fare il punto sull’avvicinamento alla partita e sulle condizioni della squadra dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.