Un ricordo speciale nel giorno in cui Alessia La Rosa avrebbe compiuto nove anni. Anche Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, ha voluto rendere omaggio alla piccola tifosa rosanero, scomparsa lo scorso 13 maggio a soli otto anni dopo una lunga battaglia contro un tumore.

Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il calciatore ha condiviso una fotografia che lo ritrae insieme ad Alessia su una spiaggia, accompagnandola con una dedica semplice ma carica di affetto:





«Buon compleanno piccola Ale ❤️🙏🏻».

Uno scatto che testimonia il legame speciale nato tra il centrocampista rosanero e la bambina, diventata nel tempo un volto molto amato dai tifosi del Palermo.

Alessia aveva infatti instaurato un rapporto particolare con Segre, che l’aveva accompagnata anche sul terreno di gioco dello stadio Renzo Barbera in occasione di alcune partite.

Il messaggio del calciatore arriva in una giornata particolarmente significativa. Nella notte, allo scoccare della mezzanotte, familiari, amici e rappresentanti della Curva Nord e della Curva Sud si sono ritrovati davanti al Barbera per ricordare la piccola tifosa.

Cori, palloncini colorati, rombi di moto e fuochi d’artificio hanno accompagnato l’omaggio ad Alessia nel giorno del suo compleanno.

Anche il gesto di Segre si aggiunge così alle manifestazioni d’affetto rivolte alla famiglia della bambina, il cui ricordo continua a vivere nel cuore della comunità rosanero.