Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa in emergenza: Bani, Barba e Pierozzi fuori. Inzaghi ha la coperta corta”
Il Palermo si prepara ad affrontare un vero e proprio tour de force con un reparto difensivo ridotto ai minimi termini. La trasferta di sabato contro il Catanzaro segnerà l’inizio di una serie di impegni ravvicinati per la formazione di Filippo Inzaghi, costretta a fare i conti con assenze pesanti.
Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero dovranno rinunciare a Bani, Barba e Pierozzi, tre elementi importanti dello scacchiere difensivo. Una situazione che limita le possibilità di scelta dell’allenatore proprio alla vigilia di un periodo particolarmente intenso.
Palermo, Bani rischia di tornare soltanto nel 2027
Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, le condizioni di Mattia Bani continuano a destare preoccupazione.
Il capitano rosanero si è fermato durante la sfida infrasettimanale contro il Pisa, riportando una lesione che richiederà ancora tempo prima del completo recupero.
L’obiettivo è provare a riportarlo a disposizione prima della pausa per le festività natalizie. Qualora non fosse possibile, il numero 13 del Palermo potrebbe tornare operativo soltanto con l’inizio del nuovo anno.
Un’assenza significativa per Inzaghi, che nelle ultime partite ha comunque trovato risposte positive da Magnani e Peda, entrambi protagonisti di prestazioni convincenti.
Magnani-Peda, ballottaggio per Catanzaro
In vista della sfida del Ceravolo, il principale dubbio riguarda il ruolo di centrale destro.
Magnani appare leggermente favorito su Peda, ma il difensore polacco rappresenta una soluzione preziosa anche per la sua duttilità.
A differenza dell’ex Reggiana, infatti, Peda può essere utilizzato anche come terzino destro, caratteristica particolarmente importante considerando l’assenza prolungata di Pierozzi.
L’esterno rosanero resterà indisponibile ancora per alcuni mesi, lasciando Cassandro come unico difensore di ruolo sulla fascia destra.
L’ex Catanzaro dovrebbe quindi partire titolare contro la sua precedente squadra, ma Inzaghi potrà eventualmente ricorrere a Peda per modificare l’assetto difensivo.
Barba indisponibile, Ceccaroni e Augello senza alternative immediate
Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, anche sul versante sinistro le possibilità di scelta sono limitate.
L’assenza di Barba rende praticamente obbligato l’impiego di Ceccaroni come centrale di sinistra.
Il numero 32 è tra i calciatori maggiormente utilizzati dal Palermo in questo avvio di stagione, così come Tommaso Augello.
L’ex Sampdoria e Cagliari è addirittura l’unico rosanero a non essere mai uscito dal campo dall’inizio del campionato.
Alle sue spalle resta Bozzolan, che continua a lavorare per ottenere maggiore spazio. Lo stesso Inzaghi ha riconosciuto la volontà del giovane esterno di ritagliarsi un ruolo più importante nelle rotazioni.
Quattro difensori per tre posti: il problema delle rotazioni
La situazione attuale lascia il Palermo con quattro calciatori disponibili per occupare i tre posti del reparto difensivo centrale e destro: Cassandro, Magnani, Peda e Ceccaroni.
Una disponibilità ridotta che rischia di diventare particolarmente problematica nelle prossime settimane.
Il calendario non concederà ulteriori soste e i rosanero saranno impegnati anche in turni infrasettimanali, con la necessità di distribuire le energie per evitare un eccessivo affaticamento.
Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la gestione delle forze sarà quindi uno degli aspetti più delicati per Inzaghi, chiamato a mantenere competitiva la squadra in attesa del recupero degli indisponibili.
Il Palermo dovrà affrontare questa fase della stagione facendo affidamento sulla versatilità dei giocatori disponibili, cercando di superare l’emergenza difensiva senza compromettere il proprio rendimento in campionato.