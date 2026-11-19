Il Palermo ha tutte le carte in regola per conquistare la promozione in Serie A. Ne è convinto Leandro Rinaudo, ex direttore sportivo rosanero, che ha analizzato il momento della squadra di Filippo Inzaghi e le prospettive del campionato cadetto.

Intervistato in esclusiva da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb, il dirigente palermitano ha parlato delle ambizioni della formazione siciliana, delle possibili concorrenti per la promozione e del proprio futuro professionale. Spazio anche alla Nazionale italiana, al Napoli, alla Juventus e al sorprendente rendimento del Frosinone.





Palermo, Rinaudo: «Costruito per vincere ad ogni costo»

Il giudizio di Rinaudo sul Palermo è particolarmente positivo. Secondo l’ex dirigente rosanero, la società ha allestito una rosa in grado di affrontare le difficoltà del campionato e puntare con decisione al ritorno nella massima serie.

«Quest’anno è stato costruito per vincere ad ogni costo, ad ogni modo, con giocatori esperti che hanno qualità per poter risolvere le partite anche quando non si mettono per il verso giusto».

Rinaudo ha poi sottolineato il ruolo di Filippo Inzaghi, capace di creare un rapporto importante con l’ambiente rosanero.

«Inzaghi ha trovato l’alchimia giusta anche con la gente. S’è creata l’atmosfera giusta per raggiungere l’obiettivo».

Il dirigente ha comunque invitato a considerare le inevitabili difficoltà che possono presentarsi durante una stagione lunga e competitiva.

«Arriveranno dei momenti negativi come è normale che sia, ma ci sono tutte le condizioni per arrivare all’obiettivo».

Parole che confermano la fiducia di Rinaudo nel progetto tecnico del Palermo e nella possibilità di conquistare la promozione diretta.

Serie B, Rinaudo: «Il Palermo sta dimostrando che è l’unica regina»

Nell’intervista esclusiva concessa a TuttoMercatoWeb, Rinaudo ha affrontato anche il tema delle principali avversarie dei rosanero nella corsa alla Serie A.

«Ogni anno ci sono sempre due-tre squadre che dettano legge sul campionato di B e dimostrano il giusto spessore per arrivare in fondo. Il Palermo sta dimostrando che è l’unica regina».

L’ex direttore sportivo ha quindi individuato alcune formazioni che potrebbero crescere nel corso della stagione.

«Le tre retrocesse stanno facendo fatica, ma vedo risvegli importanti sul piano dell’autostima e la proposta di calcio: mi riferisco a Cremonese, Pisa e Verona».

Attenzione anche al Modena, considerato una possibile protagonista della lotta nelle zone alte della classifica.

«E il Modena è una squadra che se trova la continuità di risultati per profondità di rosa e caratteristiche potrebbe essere la sorpresa».

Frosinone, gli elogi ad Alvini e Castagnini

Tra le squadre che hanno impressionato maggiormente Rinaudo figura il Frosinone, protagonista di un percorso positivo sotto la guida di Massimiliano Alvini.

«Pazzesco. L’anno scorso ho toccato con mano la realtà, li ho affrontati di presenza».

Il dirigente ha poi elogiato il lavoro del direttore sportivo Renzo Castagnini, conosciuto anche nell’ambiente palermitano.

«Renzo Castagnini è stato bravissimo come sempre con le sue scoperte. E Alvini sta dimostrando di essere un allenatore importante con delle idee rivoluzionarie per quello che è il calcio di oggi».

Rinaudo ha concluso esprimendo un auspicio per la formazione ciociara:

«Questo Frosinone è una bella realtà e spero che centri il traguardo finale».

Napoli e Juventus, l’analisi di Rinaudo

L’ex dirigente del Palermo si è soffermato anche sulle difficoltà attraversate dal Napoli.

«Sta vivendo un momento negativo, l’assenza di Conte si sta vedendo. Napoli negli ultimi anni ha raggiunto obiettivi importanti come proprietà e come squadra. Quest’anno sta facendo fatica, serve tempo».

Per quanto riguarda la Juventus, Rinaudo ritiene che la società bianconera sia ancora alla ricerca di una stabilità tecnica ed economica.

«Credo che sia ancora alla ricerca dell’asset giusto. Ha avuto dei problemi in passato e oggi è alla ricerca anche dell’equilibrio economico, ma è la Juve e deve vincere».

Il dirigente ha poi evidenziato le difficoltà di far coincidere le esigenze del mercato con quelle del bilancio, riconoscendo il valore del lavoro di Luciano Spalletti e di Giovanni Carnevali.

Nazionale, Rinaudo: «I segnali sono stati comunque positivi»

Nel corso dell’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb, Rinaudo ha commentato anche l’eliminazione dell’Italia dalla Nations League.

«I segnali sono stati comunque positivi, soprattutto nella prima parte. C’è stato un ricambio generazionale, con calciatori che arrivavano anche da campionati diversi».

Il dirigente ha evidenziato come il processo di rinnovamento possa rappresentare una base importante per il futuro, pur senza nascondere le difficoltà degli ultimi anni.

Particolare attenzione è stata riservata al lavoro di Silvio Baldini con la Nazionale Under 21.

«C’è del materiale importante. Il lavoro che sta facendo Silvio Baldini è importantissimo sul piano dell’espressione del gioco. Sta valorizzando tanti talenti. L’Under 21 è il serbatoio principale per il futuro dell’Italia».

Rinaudo e il futuro: «Aspetto l’opportunità giusta»

Dopo l’esperienza al Mantova, conclusa con una salvezza conquistata in una situazione particolarmente complicata, Rinaudo è in attesa di una nuova opportunità professionale.

Il dirigente ha ricordato con soddisfazione il lavoro svolto nella passata stagione.

«L’anno scorso è stato fatto un gran bel lavoro. Se mi guardo indietro credo che sia stata un’impresa difficile da ripetere».

Sul proprio futuro, invece, ha spiegato di continuare a seguire il calcio e ad aggiornare le proprie competenze, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici.

«L’idea di lavorare c’è sempre. Non è retorica, ma è normale vedere partite, relazionarsi con le persone che fanno parte del calcio».

Rinaudo ha poi concluso:

«Aspetto l’opportunità giusta, soprattutto dopo il lavoro dell’anno scorso».

Nel frattempo, l’ex direttore sportivo rosanero osserva con interesse il percorso del Palermo, convinto che la squadra di Inzaghi abbia creato le condizioni necessarie per puntare al ritorno in Serie A.