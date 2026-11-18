Dalle partite tra le automobili nei vicoli di Palermo ai campi della Serie B con la maglia del Modena. Daniele Montevago ripercorre le tappe della propria carriera, raccontando le origini della sua passione per il calcio, il legame con la città natale e gli insegnamenti ricevuti da due attaccanti di grande esperienza come Andrea Belotti e Fabio Quagliarella.

Il centravanti classe 2003, arrivato al Modena dal Perugia durante il mercato estivo, si è raccontato in un’intervista esclusiva rilasciata ad Alessandro Neve per Gianlucadimarzio.com, soffermandosi anche sulla propria esperienza nel settore giovanile del Palermo.





Montevago e il calcio nei vicoli di Palermo

Nato a Palermo il 18 marzo 2003, Montevago ha iniziato a giocare a calcio per strada, insieme agli amici, quando il pallone rappresentava soprattutto un’occasione per stare insieme e divertirsi.

«Ho iniziato a giocare per strada con gli amici solo perché mi piaceva. Era più un divertimento per me, andavo a suonare il campanello sotto le loro case e organizzavamo dei 2vs2 tra le auto, utilizzando le pietre per disegnare le porte».

Il giovane attaccante ha poi riflettuto su quanto siano cambiate le abitudini dei bambini rispetto alla sua infanzia.

«Vedo ancora alcuni bambini giocare sotto casa mia, ma non è più come prima: oggi ci sono i telefoni. Ai miei tempi non esistevano, per chiamare un amico dovevi suonargli al campanello».

Il percorso calcistico è cominciato con una scuola calcio, prima del passaggio alla Stella d’Oriente, formazione dilettantistica palermitana.

«Ho iniziato lì, ma giocavamo a 5. Poi alla Stella d’Oriente (squadra dilettantistica di Palermo) sono passato a 11. Sognavo di diventare un grande calciatore, ma per me contavano solo divertimento e passione».

Il legame con il Palermo e le emozioni al Barbera

Tra i ricordi più significativi di Montevago c’è l’esperienza con la maglia del Palermo, un legame che va oltre il semplice percorso calcistico.

L’attaccante ha raccontato anche le emozioni vissute allo stadio Renzo Barbera, quando da ragazzo aveva la possibilità di assistere da vicino alle partite della prima squadra.

«Indossare la maglia del Palermo, anche se non quella della Prima Squadra, è stato unico. Mi capitava anche di andare a fare il raccattapalle quando giocava in Serie A contro le grandi. Rappresentare la mia città è stato inspiegabile».

Parole che testimoniano l’attaccamento del giocatore ai colori rosanero e alla città nella quale è cresciuto.

Modena, Montevago: «A me piace essere protagonista»

Oggi Montevago è impegnato con il Modena, dove ha realizzato tre reti nelle prime nove presenze sotto la guida di Cristian Galloppa.

L’attaccante ha parlato della concorrenza nel reparto offensivo, nel quale figurano giocatori come Andrea Belotti e Giuseppe Ambrosino.

«All’inizio non è stato facile perché io voglio sempre giocare, ma davanti ho giocatori fantastici come Belotti e Ambrosino. Mi trovo benissimo con tutti, però a me piace essere protagonista».

Montevago ha spiegato come i compagni più esperti lo incoraggino a lavorare quotidianamente per conquistare spazio.

Belotti e i consigli durante gli allenamenti

Particolarmente significativo il rapporto con Andrea Belotti, che fin dai primi allenamenti ha cercato di aiutare il giovane attaccante a migliorare.

«È umilissimo, una persona d’oro».

Montevago ha raccontato un episodio legato ai primi giorni trascorsi insieme al centravanti campione d’Europa con l’Italia.

«Non serve tirare così forte, con la potenza che hai ti basta piazzarla cercando la precisione».

Un suggerimento che Montevago considera prezioso per la propria crescita, tanto da osservare costantemente il compagno durante le sedute di allenamento.

La lezione di Quagliarella alla Sampdoria

Nell’intervista c’è spazio anche per Fabio Quagliarella, conosciuto durante l’esperienza alla Sampdoria.

Montevago ha ricordato un allenamento nel quale, convinto che il compagno non lo avesse visto, aveva interrotto un movimento offensivo. Proprio in quel momento era arrivato un pallone perfetto, trovandolo però impreparato.

Quagliarella lo aveva rimproverato, invitandolo a continuare sempre il movimento verso la porta anche quando il compagno sembrava non guardarlo.

Un insegnamento rimasto impresso nella memoria del giovane centravanti, che ha ricordato anche le straordinarie qualità tecniche dell’ex attaccante blucerchiato.

Il suo rammarico più grande? Non avergli chiesto la maglia.

Montevago: «Voglio essere ricordato come Daniele Montevago»

Nonostante i consigli ricevuti da attaccanti importanti, il calciatore palermitano ha le idee chiare sulla propria identità e sul futuro.

«Voglio somigliare a me stesso. Voglio essere ricordato come Daniele Montevago».

Un obiettivo che accompagna il suo percorso al Modena, dove continua a lavorare per conquistare spazio e affermarsi nel campionato cadetto.

Dai vicoli di Palermo alla Serie B, Montevago conserva dunque lo stesso entusiasmo con cui da bambino organizzava partite tra gli amici, sognando un giorno di diventare un calciatore professionista.