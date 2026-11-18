Il ritorno in campo si avvicina per Gabriel Strefezza. Dopo circa due mesi di stop a causa di un infortunio muscolare, l’esterno offensivo brasiliano ha ripreso ad allenarsi quasi a pieno regime con il gruppo e punta a tornare protagonista con la maglia del Palermo. Difficile una sua convocazione per la trasferta di sabato contro il Catanzaro, mentre aumentano le possibilità di rivederlo a disposizione in occasione della successiva gara casalinga contro il Südtirol.

Come racconta Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, il recupero del numero 7 rosanero procede senza particolari intoppi, ma lo staff tecnico non intende accelerare i tempi per evitare ricadute.





L’attaccante brasiliano ha raccontato le proprie sensazioni ai microfoni della TGR Sicilia, soffermandosi sulle difficoltà affrontate durante il lungo periodo di inattività.

«Il campo mi è mancato tanto. Dopo due mesi è stato impegnativo, duro, però ho lavorato molto. Adesso sto bene e sono rientrato. Sto riprendendo la forma al 100%».

Parole che confermano la voglia di tornare a disposizione di Filippo Inzaghi dopo un’assenza che lo ha costretto a seguire dalla tribuna il percorso della squadra.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Strefezza ha ormai ripreso a lavorare con i compagni, ma la decisione definitiva sul suo impiego spetterà all’allenatore.

«Mi sto allenando con la squadra, quindi quella è una decisione del tecnico, aspettiamo. Io voglio che mi trovi bene e mi trovi al punto giusto in cui posso entrare e aiutare la squadra».

Strefezza e la lista Over: Mazzitelli verso l’esclusione

Il rientro del brasiliano comporterà anche una modifica alla lista Over del Palermo.

Durante la sua assenza, infatti, il posto di Strefezza era stato occupato da Luca Mazzitelli, che dovrebbe tornare fuori lista per consentire il reinserimento dell’esterno offensivo.

Strefezza ha rivolto parole positive al compagno, auspicando di poter condividere presto il campo con lui.

«Ha fatto queste partite al posto mio, ha fatto bene, ha ripreso la forma. Adesso manca un mese e dopo rientra in lista. Spero di giocare insieme con lui e dare tanta gioia ai tifosi insieme».

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, qualora Strefezza non venisse convocato per Catanzaro, Mazzitelli rimarrebbe ancora nella lista dei calciatori utilizzabili.

La decisione definitiva sarà quindi legata ai tempi del pieno recupero del brasiliano.

Palermo, Inzaghi aspetta Strefezza: un’arma in più per l’attacco

Il ritorno dell’ex Como potrebbe rappresentare una soluzione importante per il reparto offensivo rosanero.

Strefezza era stato uno degli acquisti più attesi della campagna estiva, grazie alle sue caratteristiche tecniche e alla capacità di offrire alternative differenti rispetto agli altri attaccanti presenti in rosa.

Il brasiliano può partire largo, accentrarsi, cercare la conclusione e creare superiorità numerica nell’uno contro uno.

Qualità che potrebbero rivelarsi particolarmente preziose nelle partite contro avversari chiusi e organizzati, quando diventa più complicato trovare spazi per sviluppare la manovra offensiva.

Strefezza potrebbe inoltre rappresentare una risorsa importante anche a partita in corso, sfruttando freschezza e imprevedibilità per modificare gli equilibri della gara.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tuttavia, la priorità resta quella di completare il recupero senza forzare le tappe.

Inzaghi valuterà quotidianamente le condizioni del calciatore, osservando le risposte offerte durante gli allenamenti prima di concedergli il definitivo via libera.

Palermo, Palumbo ancora a parte: niente Catanzaro

Se per Strefezza il ritorno appare sempre più vicino, la situazione di Antonio Palumbo richiede ancora pazienza.

Il fantasista continua infatti a svolgere lavoro differenziato e non ha ancora ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

Il suo recupero completo dovrebbe arrivare più avanti, escludendo quindi la possibilità di rivederlo in campo nella trasferta di sabato contro il Catanzaro.

Il Palermo si prepara dunque alla sfida del Ceravolo con due situazioni differenti: Strefezza sempre più vicino al rientro, probabilmente contro il Südtirol, e Palumbo ancora impegnato nel proprio percorso di recupero.

Per Inzaghi l’obiettivo resta quello di ritrovare entrambi nelle migliori condizioni, senza correre rischi inutili in una fase della stagione particolarmente intensa.