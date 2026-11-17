La Serie B si prepara a vivere uno dei periodi più intensi della stagione. Otto giornate in poco più di un mese, due turni infrasettimanali e numerosi scontri diretti destinati a incidere sugli equilibri della classifica. Un calendario particolarmente impegnativo anche per il Palermo di Filippo Inzaghi, chiamato a difendere il primato e ad affrontare alcune delle principali concorrenti nella corsa alla promozione.

Come evidenzia Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il campionato cadetto ripartirà venerdì con Verona-Cesena e proseguirà senza ulteriori interruzioni fino al 27 dicembre, quando si concluderà il girone d’andata. La prima giornata di ritorno è invece in programma nel fine settimana del 9 gennaio.





Palermo, tre scontri diretti prima della fine dell’anno

Il calendario riserva ai rosanero una serie di appuntamenti particolarmente importanti. Dopo aver già affrontato Mantova e Ascoli in trasferta, oltre al Pisa, il Palermo dovrà misurarsi con altre formazioni considerate tra le principali candidate alla promozione.

Il primo snodo arriverà il 6 dicembre, quando la squadra di Inzaghi sarà impegnata sul campo del Verona.

Appena tre giorni dopo, il 9 dicembre, i rosanero ospiteranno la Cremonese allo stadio Renzo Barbera, in una sfida che potrebbe assumere un peso significativo nella lotta per le prime posizioni.

Il 27 dicembre, infine, il Palermo chiuderà l’anno solare affrontando il Modena in trasferta, con calcio d’inizio previsto all’ora di pranzo.

Tre partite contro avversarie di alto livello, concentrate nell’arco di appena tre settimane.

Come sottolinea Pietro Scognamiglio nel suo approfondimento sulla Gazzetta dello Sport, saranno confronti utili per misurare le ambizioni della capolista e comprendere meglio i rapporti di forza nella parte alta della classifica.

Palermo, torna Strefezza: Mazzitelli fuori dalla lista

Oltre alle difficoltà del calendario, Filippo Inzaghi dovrà gestire anche una questione legata alla composizione della rosa.

Nelle prossime tre partite, concentrate in appena otto giorni e con due impegni casalinghi, è infatti previsto il rientro di Gabriel Strefezza.

Il recupero dell’esterno offensivo comporterà una modifica alla lista dei calciatori utilizzabili in campionato.

A lasciare temporaneamente il proprio posto sarà Luca Mazzitelli, inserito nell’elenco dopo l’infortunio di Strefezza.

Il centrocampista potrà tornare tra i giocatori schierabili a partire da gennaio, quando si aprirà una nuova finestra per la gestione della lista.

Una situazione che obbligherà Inzaghi a valutare attentamente le alternative a disposizione, soprattutto considerando la frequenza degli impegni.

Serie B, otto giornate in poco più di un mese

Il programma della Serie B prevede una vera e propria maratona fino alla pausa natalizia.

Dopo la ripresa del campionato, le squadre torneranno immediatamente in campo martedì 24 e mercoledì 25 novembre per il primo dei due turni infrasettimanali.

Il secondo appuntamento è previsto per l’8 e il 9 dicembre, quando si disputerà la sedicesima giornata.

A differenza della passata stagione, il campionato non avrà un turno completo nel giorno di Santo Stefano. L’unica eccezione sarà l’anticipo tra Avellino e Juve Stabia, mentre le altre partite si giocheranno domenica 27 dicembre.

Il calendario manterrà così la tradizione degli incontri durante le festività, con gli stadi pronti ad accogliere numerose famiglie tra Natale e Capodanno.

Secondo l’analisi pubblicata dalla Gazzetta dello Sport e firmata da Pietro Scognamiglio, questo sarà il periodo più impegnativo dell’anno soprattutto per allenatori, preparatori atletici e staff tecnici.

La necessità di gestire recuperi, rotazioni e infortuni diventerà determinante per tutte le venti squadre.

Dopo le due soste già osservate, il campionato si fermerà nuovamente soltanto a marzo, prima di arrivare alla conclusione della stagione regolare, prevista tra il 14 e il 16 maggio.

Successivamente sarà il momento di playoff e playout.

Modena, Verona e Cremonese: incroci decisivi

Non sarà soltanto il Palermo ad affrontare un calendario particolarmente complicato.

Il Modena sarà impegnato mercoledì prossimo sul campo del Pisa, dove ritroverà l’ex allenatore Paolo Bianco.

Anche il Verona dovrà misurarsi con avversarie di primo piano. Oltre alla sfida casalinga contro il Palermo del 6 dicembre, i gialloblù ospiteranno la Cremonese il 18 dicembre.

Proprio la squadra allenata da Fabio Pecchia sarà attesa da due trasferte particolarmente impegnative, prima al Barbera contro il Palermo e successivamente al Bentegodi contro il Verona.

Due confronti che potrebbero rappresentare un passaggio fondamentale per le ambizioni di risalita della formazione grigiorossa.

Ascoli e Sampdoria, calendario ricco di insidie

Tra le squadre chiamate a sostenere un vero e proprio esame di maturità figura anche l’Ascoli.

Dal 12 al 27 dicembre, i marchigiani affronteranno tre avversarie di alto livello: Pisa in trasferta, Modena al Del Duca e Cremonese nuovamente fuori casa.

Un ciclo di incontri che permetterà di valutare la consistenza delle ambizioni bianconere.

Non meno impegnativo sarà il percorso della Sampdoria, pronta a reinserire Lorenzo Insigne.

Nelle prossime otto giornate, i blucerchiati affronteranno quattro squadre attualmente in zona playoff: Benevento, Pisa, Modena e Verona.

A queste si aggiungerà la Cremonese, il cui valore tecnico viene considerato superiore a quanto espresso finora dalla classifica.

Palermo, dicembre può indirizzare la corsa alla Serie A

La ripresa del campionato aprirà dunque una fase cruciale per la Serie B.

Per il Palermo, il calendario rappresenterà un banco di prova importante. La squadra di Inzaghi dovrà affrontare impegni ravvicinati, gestire il rientro di Strefezza e confrontarsi direttamente con Verona, Cremonese e Modena.

Come osserva Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, la successione di scontri diretti contribuirà a chiarire il reale valore delle squadre che occupano le prime posizioni.

Il Palermo si presenta a questa fase da capolista, ma dovrà confermare sul campo la propria continuità. Le prossime settimane potrebbero incidere in maniera significativa sulla corsa alla promozione diretta in Serie A.