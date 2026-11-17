L’Italia guarda a Euro 2028 con la consapevolezza di aver conquistato un vantaggio importante: sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni. Un risultato che, tuttavia, non mette gli azzurri al riparo da un cammino complicato. Svizzera, Svezia e Bosnia rappresentano alcune delle possibili avversarie più insidiose, capaci di riportare alla memoria le delusioni vissute dalla Nazionale negli ultimi anni.

Come analizza Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, il pesante ko contro il Belgio ha ridimensionato l’entusiasmo che aveva accompagnato il percorso dell’Italia nella Nations League. La squadra azzurra aveva mostrato segnali incoraggianti, ma la sconfitta di Bruxelles ha ricordato quanto lavoro resti ancora da fare per tornare stabilmente ai vertici del calcio europeo.





Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 6 dicembre, alle ore 18, quando a Belfast si svolgerà il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei del 2028, in programma nel Regno Unito e in Irlanda.

Euro 2028, Italia in prima fascia: le grandi da evitare

La presenza tra le teste di serie rappresenta un vantaggio significativo per gli azzurri, che non potranno essere inseriti nello stesso girone delle altre Nazionali della prima fascia.

Tra queste figurano Spagna, Inghilterra, Francia, Belgio, Norvegia, Olanda, Germania, Portogallo, Croazia, Grecia e Danimarca.

Il sistema prevede cinque fasce: le prime quattro comprendono dodici Nazionali ciascuna, mentre l’ultima è composta da sei squadre.

Saranno formati dodici gironi, sei da cinque partecipanti e altrettanti da quattro. L’Italia potrà essere inserita in entrambe le tipologie di raggruppamento.

Come sottolinea Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, la prima fascia non garantisce però un percorso agevole. Molto dipenderà dalle avversarie che gli azzurri pescheranno negli altri gruppi di merito.

Svizzera, Svezia e Bosnia: i fantasmi dell’Italia

La seconda fascia è quella che nasconde le insidie maggiori.

La Svizzera viene indicata come l’avversaria più difficile. Gli elvetici hanno già rappresentato un ostacolo importante per l’Italia, sia nelle qualificazioni mondiali sia nella fase finale degli Europei.

Nel percorso verso Qatar 2022, la Svizzera precedette gli azzurri nel girone, costringendoli agli spareggi successivamente persi contro la Macedonia del Nord. A Euro 2024 arrivò invece l’eliminazione agli ottavi di finale, con il successo svizzero per 2-0.

Tra le possibili avversarie figura anche la Svezia, protagonista dell’eliminazione italiana nei playoff per il Mondiale 2018.

Un altro nome che richiama ricordi negativi è quello della Bosnia, associata alle difficoltà incontrate dagli azzurri nel percorso verso i Mondiali 2026.

Nella seconda fascia trovano spazio anche Austria, Repubblica Ceca, Turchia e Galles.

Un gruppo di Nazionali che, pur non essendo teste di serie, potrebbero complicare sensibilmente il cammino dell’Italia.

Terza fascia, attenzione a Slovacchia e Macedonia del Nord

Le difficoltà non si esauriscono con la seconda fascia.

Secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport firmata da Fabio Licari, anche il terzo livello presenta alcune avversarie da affrontare con particolare attenzione.

Tra queste spiccano Slovacchia e Scozia, considerate tra le formazioni più competitive del gruppo.

C’è poi la Macedonia del Nord, il cui nome resta legato alla clamorosa eliminazione dell’Italia dai playoff per i Mondiali del 2022.

Romania, Georgia e Israele vengono invece indicate come possibili avversarie sulla carta meno complicate.

Dalla quarta e dalla quinta fascia non emergono, secondo l’analisi, pericoli paragonabili a quelli delle prime tre.

Il sorteggio potrebbe quindi determinare scenari molto differenti per la Nazionale italiana.

Euro 2028, il girone peggiore e quello più favorevole

L’approfondimento della Gazzetta dello Sport individua anche due possibili scenari per gli azzurri.

Il raggruppamento più complicato sarebbe quello con Svizzera, Slovacchia e Bielorussia, alle quali potrebbe aggiungersi una quinta Nazionale.

Un girone decisamente più favorevole comprenderebbe invece Irlanda del Nord, Romania e San Marino, anche in questo caso con la possibilità di un’ulteriore avversaria.

La differenza tra i due scenari dimostra quanto il sorteggio possa incidere sulle possibilità di qualificazione.

L’Italia, pur partendo dalla prima fascia, dovrà quindi attendere il 6 dicembre per conoscere il livello di difficoltà del proprio percorso.

Euro 2028, quattro Paesi ospitanti e nuove regole per i playoff

Un’altra particolarità dell’edizione 2028 riguarda l’organizzazione della fase finale, affidata a quattro Paesi: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda.

A differenza di quanto accade abitualmente, non tutte le Nazionali ospitanti avranno automaticamente un posto garantito.

La UEFA ha infatti riservato un massimo di due posti alle organizzatrici che non dovessero riuscire a qualificarsi attraverso i gironi.

Il meccanismo potrebbe avere conseguenze dirette sul numero di posti disponibili negli spareggi.

Se almeno due Nazionali ospitanti conquisteranno la qualificazione sul campo, non sarà necessario ricorrere ai posti riservati e resteranno disponibili quattro pass attraverso i playoff.

Se invece soltanto una delle quattro riuscirà a qualificarsi direttamente, una delle escluse verrà ripescata e i posti assegnati tramite spareggi scenderanno a tre.

Nel caso in cui nessuna delle organizzatrici ottenga la qualificazione attraverso i gironi, saranno riservati due posti e ne resteranno soltanto due per i playoff.

Una situazione che potrebbe rendere ancora più complicato il percorso delle Nazionali costrette a passare dagli spareggi.

Come funzionano le qualificazioni a Euro 2028

Alla fase finale accederanno complessivamente 24 Nazionali sulle 54 partecipanti alle qualificazioni.

Il regolamento prevede la qualificazione diretta delle dodici vincitrici dei gironi e delle otto migliori seconde classificate.

Le altre quattro seconde dovranno invece cercare un posto attraverso i playoff, insieme alle migliori squadre provenienti dalla Nations League che non avranno già ottenuto la qualificazione.

Il numero effettivo dei posti assegnati tramite spareggi dipenderà però dai risultati delle quattro Nazionali organizzatrici.

Un ulteriore elemento riguarda le otto squadre impegnate nei quarti di finale della Nations League.

Queste saranno inizialmente inserite in due possibili raggruppamenti, identificati dalla lettera X. Dopo i quarti di marzo, le vincitrici finiranno nei gironi da quattro squadre, mentre le sconfitte saranno collocate in quelli da cinque.

Una soluzione studiata per gestire il calendario internazionale e il numero di date disponibili.

Italia, la qualificazione a Euro 2028 passa dal sorteggio

La Nazionale azzurra arriva al nuovo appuntamento dopo un percorso in Nations League che ha mostrato progressi, ma anche limiti ancora evidenti.

La sconfitta contro il Belgio ha riportato l’attenzione sulla distanza dalle migliori selezioni europee, senza però cancellare il vantaggio conquistato grazie al piazzamento tra le teste di serie.

Come evidenzia Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport, il sorteggio del 6 dicembre rappresenterà un passaggio decisivo per definire le prospettive dell’Italia.

Evitare le grandi potenze europee nella prima fascia è importante, ma il rischio di incontrare Svizzera, Svezia o Bosnia resta concreto.

L’obiettivo sarà conquistare la qualificazione diretta, evitando il ricorso a playoff che negli ultimi anni hanno riservato agli azzurri delusioni particolarmente dolorose.