Italia, Malagò dopo il ko col Belgio: «Non siamo diventati una squadra di fenomeni». Su Galliani: «Un segnale di signorilità»

La sconfitta dell’Italia contro il Belgio, costata agli azzurri l’eliminazione dalla Nations League, non deve cancellare quanto di positivo costruito dalla Nazionale di Roberto Mancini. Ne è convinto Giovanni Malagò, commissario straordinario della FIGC, intervenuto a Coverciano in occasione della 35ª edizione della Panchina d’Oro.

Il dirigente ha analizzato il percorso degli azzurri, invitando a mantenere equilibrio nei giudizi, e si è soffermato anche sulle prossime elezioni federali, commentando la decisione di Adriano Galliani di rinunciare al ricorso contro l’ammissione della sua candidatura.





Malagò sulla sconfitta dell’Italia contro il Belgio

Il commissario straordinario della FIGC ha invitato a non trasformare il risultato negativo di Bruxelles in una bocciatura del lavoro svolto negli ultimi mesi.

«Vediamo sempre le cose negative, sicuramente è un risveglio».

Malagò ha ricordato come la crescita della Nazionale richieda tempo, soprattutto considerando il processo di rinnovamento avviato da Mancini.

«Ho sempre detto di stare con i piedi per terra, non è che da marzo a oggi l’Italia sia diventata una squadra di fenomeni. Fa parte del percorso, credo sia giusto dire che sono sconfitte che uno vorrebbe evitare, però insegnano comunque qualcosa».

Il dirigente ha sottolineato anche il ritrovato interesse del pubblico nei confronti degli azzurri, evidenziando il dato del 43% di share televisivo registrato nonostante la contemporaneità con altri eventi.

L’attenzione si concentra soprattutto sui giovani che stanno trovando spazio nella Nazionale maggiore e che rappresentano una risorsa per il futuro.

Malagò: «Siamo sessanta milioni di allenatori»

Il commissario FIGC ha affrontato anche il tema delle aspettative dei tifosi e della difficoltà di mantenere equilibrio nei giudizi sul calcio italiano.

«Nulla è più vero, e ne ho avuto la conferma, del fatto che siamo sessanta milioni di allenatori».

Un riferimento alla tendenza degli italiani a discutere di tattica, formazioni e scelte degli allenatori.

Secondo Malagò, però, il calcio moderno richiede un’evoluzione rispetto ai principi che hanno caratterizzato storicamente la scuola italiana.

«Ma in realtà è tutto superato, il calcio internazionale è andato oltre: forse l’equilibrio è proprio questo, non essere ancorati a vecchi schemi del passato, che dal mio punto di vista non ti portano lontano».

Il dirigente ritiene necessario cercare nuove soluzioni, soprattutto quando si affrontano Nazionali che dispongono di maggiore qualità individuale.

Elezioni FIGC, Malagò commenta la decisione di Galliani

Spazio anche alle elezioni per la presidenza della Federcalcio, in programma il prossimo 14 dicembre.

Adriano Galliani ha deciso di rinunciare al ricorso contro l’ammissione della candidatura di Giovanni Malagò, contribuendo ad allentare le tensioni che avevano accompagnato il confronto tra i due.

Il commissario straordinario ha accolto positivamente la scelta del suo sfidante.

«È un segnale importante e distensivo, onestamente lo immaginavo».

Malagò ha poi scherzato con i giornalisti sull’attenzione riservata alla vicenda nelle ultime settimane.

«Adesso c’è un bel problema: cosa fate voi giornalisti da qui al 14 dicembre, a parte parlare degli altri campionati? Non c’è più quel tema, tanti di voi si sono scoperti giuristi e amministrativisti. È un segnale di signorilità».

Parole che evidenziano la volontà di riportare il confronto elettorale su un piano più disteso in vista dell’appuntamento di dicembre.

Panchina d’Oro, Malagò elogia Fabregas

Durante l’intervento a Coverciano, Malagò ha parlato anche di Cesc Fabregas, presente alla cerimonia della Panchina d’Oro.

Il commissario FIGC ha sottolineato l’importanza di figure capaci di accrescere il prestigio internazionale del campionato italiano.

«Sta diventando più importante e più bello anche grazie alla presenza di Cesc Fabregas, come pure di tante altre persone».

Malagò ha quindi richiamato la necessità di recuperare visibilità e considerazione nel panorama calcistico mondiale, facendo riferimento anche alla posizione occupata dai giocatori della Serie A nella classifica del Pallone d’Oro.

«Quest’anno Lautaro è ventiduesimo, questo dice tutto: abbiamo bisogno di persone che ci facciano salire in credibilità e in prestigio».

Italia, Malagò promuove il percorso di Mancini

Nonostante l’eliminazione dalla Nations League, il giudizio complessivo di Malagò sulla seconda esperienza di Roberto Mancini alla guida dell’Italia resta positivo.

Alla richiesta di valutare il cammino degli azzurri, il commissario straordinario ha risposto:

«Molto, molto sufficiente, anche buono».

Il dirigente ha ricordato le difficoltà del raggruppamento, nel quale l’Italia ha affrontato Francia, Belgio e Turchia, avversarie considerate particolarmente competitive.

«Sembravamo agnelli sacrificali, invece rimaniamo in Nations League: c’è tanto da fare, ma il percorso è partito bene».

Un bilancio che tiene conto della permanenza nella massima divisione della competizione, nonostante il mancato accesso ai quarti di finale.

La sconfitta di Bruxelles lascia inevitabilmente amarezza, ma secondo Malagò non deve compromettere la fiducia nel progetto tecnico.

Il percorso della Nazionale proseguirà con l’obiettivo di valorizzare i giovani e costruire una squadra capace di competere stabilmente ai massimi livelli internazionali.