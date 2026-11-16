Champions League, svolta storica: addio Adidas dopo 26 anni, dal 2027 il pallone sarà Nike

Una svolta storica per la Champions League e per le principali competizioni europee. Dopo 26 anni si conclude la collaborazione tra UEFA e Adidas per la fornitura dei palloni ufficiali. A partire dalla stagione 2027/28 sarà Nike a raccogliere l’eredità del marchio tedesco, grazie a un accordo quadriennale che coinvolgerà anche Europa League e Conference League.

La notizia è stata ufficializzata da UC3, la joint venture tra UEFA ed European Football Clubs (EFC). Come riportato da Marco Sacchi su Calcio e Finanza, il nuovo contratto sarà valido fino alla stagione 2030/31 e segnerà un cambiamento importante nella strategia commerciale del calcio europeo.





Champions League, Nike sostituisce Adidas dopo 26 anni

Il rapporto tra Adidas e Champions League era iniziato nel 2001, quando il marchio tedesco aveva introdotto il celebre pallone Finale, caratterizzato dalle stelle che richiamano il logo della competizione.

Un design diventato uno dei simboli più riconoscibili del torneo, protagonista delle grandi notti europee e delle finali disputate nell’ultimo quarto di secolo.

L’ultimo rinnovo tra Adidas e UEFA risaliva al settembre 2024, con un’intesa destinata a scadere al termine della stagione 2026/27.

Dal campionato successivo il testimone passerà quindi a Nike, che tornerà a fornire i palloni della Champions League dopo aver già ricoperto questo ruolo tra il 1997 e il 2001.

I nuovi modelli non sono ancora stati presentati e resta da capire se verrà mantenuto il tradizionale motivo a stelle.

Nike fornirà i palloni anche di Europa League e Conference League

La principale novità riguarda l’estensione dell’accordo.

Per la prima volta, infatti, Champions League, Europa League e Conference League avranno lo stesso fornitore ufficiale di palloni.

L’intesa comprenderà anche Supercoppa UEFA, Youth League e Futsal Champions League.

Secondo i dati riportati da Calcio e Finanza, nelle tre principali competizioni europee si disputano complessivamente 531 partite a stagione a partire dalla fase campionato.

Nel dettaglio, sono previste 189 gare di Champions League, 189 di Europa League e 153 di Conference League.

In quattro stagioni Nike fornirà quindi i palloni per 2.124 incontri, ai quali si aggiungeranno quelli delle altre competizioni comprese nell’accordo.

Un’operazione di grande visibilità internazionale, considerando che i tornei UEFA per club vengono trasmessi in oltre 200 territori e raggiungono complessivamente più di due miliardi di spettatori a stagione, secondo i dati diffusi nell’ambito dell’intesa.

Perché la UEFA ha scelto Nike

La scelta è arrivata al termine di una procedura competitiva avviata nel marzo 2026 da UC3 e Relevent Football Partners, società incaricata della commercializzazione dei diritti delle competizioni europee.

La valutazione non ha riguardato soltanto le caratteristiche tecniche dei palloni, ma anche la capacità di Nike di promuovere i tornei attraverso la propria rete commerciale internazionale.

Il marchio statunitense potrà distribuire i palloni ufficiali attraverso i propri negozi, i rivenditori autorizzati, il sito e l’applicazione Nike.

Sono inoltre previste iniziative promozionali e campagne dedicate, con il coinvolgimento degli atleti sponsorizzati.

L’obiettivo della UEFA è trasformare il fornitore tecnico in un partner capace di contribuire alla valorizzazione commerciale delle competizioni.

UEFA, Epstein: «Siamo lieti di accogliere Nike»

L’accordo è stato accolto con soddisfazione dai vertici di UC3.

Guy-Laurent Epstein, co-managing director della joint venture, ha dichiarato:

«Siamo lieti di accogliere Nike come fornitore ufficiale dei palloni delle competizioni UEFA maschili per club a partire dal 2027».

Epstein ha poi sottolineato le caratteristiche del nuovo partner:

«Nike porta con sé una combinazione straordinaria di tradizione sportiva, creatività e influenza culturale, oltre alla capacità di entrare in contatto con i tifosi di tutto il mondo».

E ha concluso:

«Non vediamo l’ora di lavorare insieme, dentro e fuori dal campo, per offrire innovazione, qualità e prestazioni a ogni livello del calcio europeo per club».

Nike: «Entusiasti e onorati di tornare in Champions League»

Anche Camilo Andrade, Vice President e General Manager di Nike Football, ha commentato il nuovo accordo.

«Siamo entusiasti e onorati di tornare nella UEFA Champions League, uno dei palcoscenici più importanti del calcio, dopo oltre due decenni, e di portare i palloni Nike in tutte le competizioni UEFA maschili per club, comprese per la prima volta tutte e tre le principali competizioni».

Andrade ha quindi illustrato la filosofia con cui Nike affronterà il nuovo impegno:

«Il calcio è il gioco del mondo e il pallone ne è il centro, l’unico elemento che accomuna ogni giocatore in ogni competizione. Questo rappresenta un impegno a lungo termine per Nike. Ascolteremo la voce degli atleti, spingeremo oltre i confini dell’innovazione, rispetteremo il prestigio e la tradizione di queste competizioni e faremo in modo che il pallone rappresenti l’istinto, la creatività e la gioia che il calcio porta a miliardi di tifosi».

Champions League, cambia anche il modello commerciale UEFA

L’intesa con Nike si inserisce in una riorganizzazione più ampia delle attività commerciali della UEFA.

Come evidenzia Marco Sacchi su Calcio e Finanza, per il ciclo 2027-2033 UC3 ha affidato a Relevent Football Partners la gestione globale dei diritti televisivi, delle sponsorizzazioni e delle licenze.

Il nuovo sistema prevede accordi commerciali che possono coinvolgere contemporaneamente più competizioni, superando il precedente modello basato principalmente su partnership separate.

Tra le novità figurano una fascia Premium comune alle tre principali coppe europee e una categoria dedicata ai partner regionali.

Secondo le informazioni diffuse da Relevent Football Partners, il nuovo modello dovrebbe generare ricavi medi annui superiori a un miliardo di euro a partire dal luglio 2027.

Champions League, dal 2027 una nuova era

Il cambio di fornitore rappresenta quindi molto più di una semplice sostituzione del pallone utilizzato durante le partite.

La conclusione della collaborazione con Adidas chiude un capitolo durato 26 anni, durante il quale il pallone a stelle è diventato parte integrante dell’immagine della Champions League.

Per Nike si tratta invece di un ritorno sulla scena europea, accompagnato da un accordo più ampio che coinvolgerà tutte le principali competizioni maschili UEFA per club.

Come ricostruito da Calcio e Finanza, i dettagli dei nuovi palloni saranno comunicati successivamente. Non è stata ancora annunciata una data ufficiale per la presentazione.

La stagione 2027/28 segnerà dunque l’inizio di una nuova fase per il calcio europeo, con Nike pronta a raccogliere l’eredità di Adidas.