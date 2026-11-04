Champions League: il Como ne fa 9 al Lens, Napoli battuto 4-1 dal Porto. I risultati finali

Serata di Champions League ricca di gol ed emozioni, con sorti opposte per le due italiane impegnate. Vola sulle ali dell’entusiasmo il Como, che rifila nove reti al Lens in trasferta. Dopo un primo tempo chiuso sul 3-0, grazie alla doppietta di Douvikas e al gol di Nico Paz, nella ripresa i biancoblù dilagano ulteriormente, fino al definitivo 9-1. Una vittoria storica per gli uomini di Fabregas, che diventano la prima squadra italiana a imporsi con otto gol di scarto nella storia della Champions League. Il successo in terra francese entra inoltre negli annali della competizione come la vittoria esterna con il maggior margine di reti mai registrata.

Notte fonda, invece, per il Napoli, che nella trasferta di Porto rimedia un’altra sconfitta. Dopo il vantaggio dei portoghesi firmato da Bednarek, i partenopei riescono a ristabilire la parità con la rete di McTominay. Nella ripresa, però, i padroni di casa prendono il controllo della gara e chiudono i conti con i gol di Veiga, Kiwior e Samu. Nel finale gli azzurri restano anche in dieci uomini a causa dell’espulsione di Marin, a coronamento di una serata da dimenticare. Vincono anche Manchester City e Arsenal. Di seguito i risultati finali:





Dortmund – Betis 2-1 (49′ Silva; 67′ Ruibal; 72′ Karetsas)

Porto – Napoli 4-1 (11′ Bednarek; 43′ McTominay; 71′ Veiga; 80′ Kiwior; 89′ Samu)

Lens – Como 1-9 (7′, 32′ 57′ Douvikas; 40′ Nico Paz; 47′ Da Cunha; 53′ Kempf; 62′ Liberali; 69′ Baturina; 90+1′ Papaccioli)

PSV – Club Brugge 1-2 (25′ Tressoldi; 54′ Sano; 65′ Forbs)

RB Lipsia – Manchester City 2-3 (37′ Lukeba (A); 49′ Baku; 58′ Fernandez; 61′ Nusa; 78′ Haaland)

Slavia Praga – Arsenal 1-2 (9′ Madueke; 38′ Gyokeres; 90′ Nowak)

Viking – Sabah 4-1 (11′ Mbina; 27′ Botheim; 69′ Tripic; 81′ Falchener)