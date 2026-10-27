Galatasaray-Fenerbahce 2-1, Osimhen decide il derby con una doppietta. Rissa furiosa nel finale, interviene la polizia

Il Galatasaray conquista il derby contro il Fenerbahce grazie a una doppietta di Victor Osimhen, ma a far discutere è soprattutto quanto accaduto dopo il triplice fischio. La sfida, terminata 2-1, si trasforma infatti in una maxi rissa che coinvolge calciatori e componenti degli staff delle due squadre, rendendo necessario anche l’intervento della polizia.

La tensione esplode immediatamente al termine dell’incontro, quando Kerem Aktürkoğlu e Roland Sallai danno vita a un acceso confronto. Dalle prime spinte si passa rapidamente a calci e pugni, con numerosi giocatori che raggiungono il luogo dello scontro. Sul terreno di gioco entrano anche membri degli staff tecnici e medici, nel tentativo di riportare la calma.





La situazione degenera ulteriormente quando Archie Brown e Abdülkerim Bardakcı vengono coinvolti in un altro scontro fisico, finendo entrambi a terra. Per diversi minuti il campo diventa teatro di momenti di forte tensione, mentre alcuni calciatori cercano di separare i compagni. Tra questi anche Guendouzi e Lukaku, impegnati nel tentativo di evitare ulteriori conseguenze.

Nel caos generale intervengono gli agenti di polizia, mentre fotografi e operatori televisivi documentano quanto sta accadendo. Soltanto dopo circa quattro o cinque minuti la situazione torna gradualmente sotto controllo, con i giocatori del Fenerbahce che si dirigono verso gli spogliatoi.

Pesante anche il bilancio disciplinare immediato: cartellino rosso per Archie Brown del Fenerbahce e Abdülkerim Bardakcı del Galatasaray, mentre Kerem Aktürkoğlu e Roland Sallai vengono ammoniti. Non sono esclusi ulteriori provvedimenti nei confronti dei protagonisti degli scontri, con le immagini televisive che potrebbero essere esaminate dagli organi disciplinari della Federazione turca.

Sul piano sportivo, invece, a prendersi la scena è ancora una volta Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano firma entrambe le reti del Galatasaray e trascina la formazione giallorossa a una vittoria di grande importanza nella corsa al titolo.

Il successo permette al Galatasaray di consolidare il primato in classifica, salendo a quota 22 punti. Resta invece fermo a 16 il Fenerbahce, che nonostante gli importanti investimenti effettuati durante il mercato estivo continua a inseguire i rivali.

Una serata che avrebbe dovuto celebrare la doppietta di Osimhen e il successo del Galatasaray finisce così per essere segnata dalle immagini della rissa. Il derby di Istanbul si conferma una delle sfide più accese del calcio europeo, ma questa volta la rivalità sportiva ha lasciato spazio a episodi che potrebbero avere conseguenze disciplinari.

26.10.2026🇹🇷Galatasaray – Fenerbahce, after the derby players are fighting, click here for more: https://t.co/soeFFTDj9J All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/IpWBU7OGBV — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 26, 2026

Tutto regolare al termine di Galatasaray-Fenerbahce 😱😮 https://t.co/46p7PNoEpJ — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) October 26, 2026