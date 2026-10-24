Corriere dello Sport: “Bayern Monaco, paura per Kompany. Germania in ansia”

Momenti di grande apprensione in Germania per le condizioni di Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ricoverato d’urgenza in ospedale dopo un malore accusato durante una seduta di allenamento della seconda squadra. Il tecnico belga, 40 anni, sarebbe stato colpito da un’infezione virale che negli ultimi giorni aveva già provocato diversi problemi di salute.

Come racconta Enzo Piergianni sul Corriere dello Sport, Kompany ha avuto un collasso mentre si preparava a seguire l’allenamento dell’Under 23, dopo aver concluso il lavoro con la prima squadra in vista della delicata trasferta contro il Friburgo. Le sue condizioni sarebbero stabili, ma il Bayern ha deciso di mantenerlo sotto osservazione per ulteriori accertamenti.





Bayern Monaco, Kompany si sente male: soccorsi immediati

La giornata di preparazione del Bayern Monaco è stata improvvisamente interrotta dal malore del proprio allenatore.

Kompany aveva già terminato la seduta della prima squadra e si stava preparando a seguire il lavoro dell’Under 23 quando ha accusato un collasso.

Il primo intervento è stato effettuato direttamente sul posto dallo staff medico del club bavarese.

Successivamente è arrivato un medico specializzato nel pronto soccorso, trasportato in elicottero, che ha prestato ulteriore assistenza al tecnico.

Lo stesso sanitario ha poi accompagnato Kompany in ambulanza verso un ospedale di Monaco di Baviera.

Secondo quanto riportato da Enzo Piergianni sul Corriere dello Sport, il ricovero ha provocato grande preoccupazione nell’ambiente del Bayern, impegnato nella preparazione della trasferta contro il Friburgo, avversario distante appena un punto dalla capolista.

Il comunicato del Bayern: «Kompany resta in osservazione»

In serata il club tedesco ha diffuso una comunicazione ufficiale per chiarire la situazione.

«L’allenatore Vincent Kompany è in ospedale, viene controllato a fondo e rimane in osservazione dopo che è dovuto ricorrere a cure sanitarie a causa di un malore accusato mentre stava seguendo la seduta di allenamento della seconda squadra».

Il Bayern non ha comunicato il nome della struttura ospedaliera nella quale è stato ricoverato l’allenatore e non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura specifica dell’infezione.

Nel corso della giornata, tuttavia, attraverso Sky sarebbe emersa un’indicazione rassicurante: le condizioni del tecnico belga risulterebbero stabili.

Resta comunque il massimo riserbo sull’evoluzione del quadro clinico.

Eberl: «La salute di Kompany viene prima di tutto»

A intervenire sulla situazione è stato anche Max Eberl, consigliere del Bayern Monaco, che ha ribadito come la priorità assoluta della società sia il recupero dell’allenatore.

«La salute di Kompany per noi ha la priorità assoluta, faremo tutto il possibile affinché si riprenda al più presto e nel frattempo i suoi compiti saranno svolti dallo staff tecnico».

Una presa di posizione che conferma la volontà del club di non accelerare i tempi del rientro.

La gestione della squadra sarà dunque affidata temporaneamente ai collaboratori del tecnico, in attesa di ulteriori indicazioni mediche.

Kompany aveva già accusato problemi di salute: «Non ho ascoltato il mio corpo»

Il malore sarebbe arrivato dopo diversi giorni nei quali l’allenatore aveva già manifestato sintomi riconducibili all’infezione virale.

Come ricostruisce Enzo Piergianni sul Corriere dello Sport, Kompany aveva comunque deciso di seguire la squadra dalla panchina sia nella vittoria per 6-1 contro il Lipsia in Bundesliga sia nel pareggio per 2-2 contro l’Arsenal in Champions League.

Il tecnico aveva spiegato di essere stato colpito da un virus particolarmente aggressivo, ammettendo di aver sottovalutato i segnali del proprio organismo.

«Come allenatore si vuole fare sempre tutto per tutti, non ho ascoltato il mio corpo finché a un certo punto il mio corpo ha detto basta».

Nonostante le raccomandazioni ricevute, Kompany aveva inizialmente limitato soltanto alcuni impegni, rinunciando alle interviste dopo la partita contro il Lipsia.

All’inizio della settimana si era poi sottoposto ad altri controlli medici, lasciando la direzione degli allenamenti di lunedì e martedì al suo vice Aaron Danks.

Il tecnico, inoltre, soffre da tempo di dolori all’anca, un problema distinto dall’infezione virale descritta nell’articolo.

Bayern Monaco, la trasferta contro il Friburgo passa in secondo piano

Il malore di Kompany arriva in un momento importante della stagione del Bayern Monaco.

I campioni di Germania sono attesi dalla trasferta contro il Friburgo, secondo in classifica e distante soltanto un punto dalla formazione bavarese.

Una sfida significativa nella corsa al titolo, che passa inevitabilmente in secondo piano rispetto alle condizioni di salute dell’allenatore.

Kompany guida il Bayern dal 2024, dopo l’esperienza da calciatore che lo aveva visto protagonista anche con la maglia del Manchester City.

Nel suo percorso sulla panchina bavarese, secondo quanto riportato nell’articolo, ha conquistato due Bundesliga, una Coppa di Germania e una Supercoppa tedesca.

Kompany ricoverato, attesa per gli aggiornamenti sulle condizioni

La Germania resta dunque in attesa di nuove comunicazioni ufficiali sulle condizioni dell’allenatore belga.

Secondo Enzo Piergianni sul Corriere dello Sport, il Bayern mantiene il massimo riserbo sul ricovero, mentre le prime informazioni trapelate indicano una situazione stabile.

Per il momento non sono stati comunicati tempi di dimissione né una possibile data di ritorno in panchina.

La priorità della società bavarese resta il completo recupero di Kompany, con lo staff tecnico pronto a gestire gli impegni della squadra durante la sua assenza.