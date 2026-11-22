Si conclude l’avventura di Alessio Dionisi sulla panchina del Watford. Il club inglese ha ufficializzato l’esonero dell’ex allenatore del Palermo dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro lo Sheffield United. Una decisione maturata alla luce degli ultimi risultati, con appena tre vittorie conquistate nelle precedenti tredici partite.

Per il tecnico italiano, che in passato ha guidato anche Sassuolo e Palermo, termina così l’esperienza in Inghilterra iniziata durante l’estate.

Dionisi esonerato: il comunicato ufficiale del Watford

La società inglese ha annunciato la separazione attraverso una nota ufficiale, spiegando le ragioni della scelta e ricordando il buon avvio di stagione.





«Il Watford FC conferma che Alessio Dionisi ha lasciato il suo incarico di allenatore della prima squadra. Alessio è arrivato in estate dopo un’approfondita ricerca e ha guidato la squadra a un inizio di stagione impressionante, con una vittoria all’esordio contro il Southampton e pareggi incoraggianti contro West Ham e Wrexham. Tuttavia, una serie deludente di sole tre vittorie in 13 partite, culminata con la sconfitta per 4-0 di ieri contro lo Sheffield United, ha costretto il club a prendere la difficile decisione di apportare un cambio.»

Il Watford ha quindi deciso di cambiare guida tecnica dopo un periodo caratterizzato da risultati inferiori alle aspettative, nonostante i segnali incoraggianti registrati nelle prime settimane.

Il direttore sportivo Dowling: «Gli auguriamo il meglio per il futuro»

Nel comunicato ufficiale trovano spazio anche le parole del direttore sportivo Luke Dowling, che ha ringraziato Dionisi e il suo staff per il lavoro svolto.

«Ringraziamo Alessio e il suo staff per la professionalità e l’impegno profuso».

Dowling ha poi aggiunto:

«Come sicuramente avranno potuto constatare i tifosi, Alessio è una persona davvero per bene e gli auguriamo il meglio per il futuro.»

La società ha inoltre confermato di essere già al lavoro per individuare il successore dell’allenatore italiano.

«Abbiamo avviato la procedura per la sostituzione e speriamo di poter annunciare il nome a breve.»

Dall’esperienza al Palermo all’esonero in Inghilterra

Per Dionisi arriva dunque un’altra interruzione anticipata del proprio percorso professionale. Il tecnico aveva allenato il Palermo nella stagione 2024/25, un’esperienza conclusa senza raggiungere l’obiettivo della promozione in Serie A.

Dopo la parentesi rosanero, l’ex Sassuolo aveva scelto di ripartire dall’Inghilterra, accettando la proposta del Watford.

L’avventura sulla panchina degli Hornets, però, non ha avuto la continuità sperata. Dopo un avvio incoraggiante, la squadra ha attraversato un periodo negativo che ha convinto la dirigenza a intervenire.

La sconfitta per 4-0 contro lo Sheffield United ha rappresentato l’episodio decisivo, portando alla separazione ufficiale dopo appena tre successi nelle ultime tredici gare.