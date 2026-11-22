Vincenzo Polito potrebbe tornare a giocare in Italia. Il terzino classe 1999, attualmente in forza agli Hamrun Spartans di Malta, sarebbe finito nel mirino di due società di Serie C. Una notizia di mercato che riporta alla memoria quanto accaduto lo scorso maggio allo stadio Renzo Barbera, durante Palermo-Catanzaro, quando il calciatore, figlio del direttore sportivo giallorosso Ciro Polito, rimase coinvolto negli incidenti scoppiati in tribuna autorità.

Polito, Cerignola e Perugia sulle sue tracce

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Vincenzo Polito potrebbe lasciare il campionato maltese per tornare in Serie C. A contendersi il terzino sarebbero Cerignola e Perugia, entrambe interessate al suo profilo.

Il difensore si è trasferito agli Hamrun Spartans nell’estate del 2025, dopo le precedenti esperienze nel calcio italiano con le maglie di Messina, SPAL e Lecco.





Al momento si tratta di interessamenti di mercato, senza che sia stato ancora definito un eventuale trasferimento.

Palermo-Catanzaro, la rissa al Barbera nel maggio 2026

Il nome di Vincenzo Polito era finito al centro delle cronache il 20 maggio 2026, in occasione della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro.

Durante l’incontro, nella tribuna autorità dello stadio Renzo Barbera, scoppiò una colluttazione che coinvolse diverse persone, tra cui alcuni familiari del direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, steward e sostenitori rosanero.

Secondo la ricostruzione investigativa, basata anche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, la tensione sarebbe nata da alcuni atteggiamenti ritenuti provocatori e attribuiti a Vincenzo Polito.

Al termine del primo tempo, un sostenitore del Palermo avrebbe richiamato il calciatore con due pacche sulle spalle. Polito avrebbe reagito con uno schiaffo, facendo urtare il tifoso contro un seggiolino. Da quell’episodio sarebbe scaturita una colluttazione che coinvolse altre persone presenti nel settore.

Come riportato all’epoca dalla Gazzetta dello Sport, gli incidenti provocarono momenti di forte tensione e alcune persone dovettero ricorrere ad accertamenti ospedalieri.

Gli otto Daspo dopo gli incidenti di Palermo-Catanzaro

La vicenda ebbe conseguenze anche sul piano dei provvedimenti amministrativi. Il 3 luglio 2026, infatti, la Questura di Palermo rese nota l’emissione di otto Daspo nei confronti di altrettante persone ritenute coinvolte negli incidenti.

Tra i destinatari figuravano Vincenzo Polito, la madre Arianna Letizia, la sorella Alessia e Giuseppe Rinaldi, compagno di quest’ultima. Le misure interessarono anche due steward e due sostenitori del Palermo.

Per gli otto coinvolti scattò inoltre il deferimento all’autorità giudiziaria con l’accusa di rissa aggravata.

I provvedimenti, di durata compresa tra uno e due anni, prevedevano il divieto di accesso alle manifestazioni sportive secondo le modalità stabilite dalla Questura.

Per Vincenzo Polito, in particolare, venne disposto un Daspo di due anni. Si tratta di una misura che riguarda l’accesso agli eventi sportivi e che non comporta automaticamente l’impossibilità di svolgere l’attività professionale di calciatore.

Le circostanze contestate fanno riferimento alla ricostruzione degli investigatori e non costituiscono un accertamento definitivo di responsabilità penali.

Polito torna al centro del mercato dopo l’esperienza a Malta

A sei mesi dagli incidenti del Barbera, Vincenzo Polito torna dunque a far parlare di sé per motivi calcistici. L’interesse di Cerignola e Perugia potrebbe aprire la strada a una nuova esperienza nel campionato italiano di Serie C.

Il possibile trasferimento riporta inevitabilmente alla memoria quanto accaduto durante Palermo-Catanzaro, una vicenda che ebbe un seguito anche nei mesi successivi alla partita, con gli otto provvedimenti di Daspo emessi dalla Questura.