Il Palermo di Filippo Inzaghi è tornato al lavoro in vista del prossimo impegno di campionato contro il Südtirol.

Nella giornata di oggi, domenica 22 novembre, la formazione rosanero ha svolto una seduta di recovery al Palermo CFA di Torretta, proseguendo la preparazione in vista della gara casalinga in programma martedì 24 novembre allo stadio Renzo Barbera.

Dopo la sconfitta per 3-1 sul campo del Catanzaro, che ha interrotto la serie di undici risultati utili consecutivi, il Palermo è chiamato a voltare pagina e a concentrarsi immediatamente sul prossimo appuntamento.





La sfida contro il Südtirol rappresenterà un’occasione importante per ritrovare la vittoria davanti al pubblico rosanero e consolidare il primato in classifica.