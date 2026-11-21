Catanzaro-Palermo 3-1, gli highlights: gol, occasioni e azioni salienti del match (VIDEO)
Il Palermo cade per la prima volta in stagione. Al Nicola Ceravolo, nella dodicesima giornata del campionato di Serie B, il Catanzaro di Michele Mignani supera 3-1 la formazione di Filippo Inzaghi, interrompendo l’imbattibilità dei rosanero dopo undici partite.
I padroni di casa sbloccano il risultato all’8′ con l’ex Samuel Giovane, ma il Palermo reagisce e trova il pareggio al 38′ grazie a Vavassori. Nella ripresa, però, i giallorossi tornano avanti al 69′ con Pecorino, prima della rete di Mosti che chiude definitivamente i conti.
Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca ai rosanero, ancora in testa alla classifica con 27 punti, uno in più del Modena. La squadra di Inzaghi sarà chiamata a reagire già martedì, quando al Renzo Barbera arriverà il Südtirol.
Riviviamo le emozioni di Catanzaro-Palermo 3-1 attraverso gli highlights della partita, con tutti i gol e le azioni più importanti della sfida del Ceravolo.
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