Tra i protagonisti della vittoria del Catanzaro per 3-1 contro il Palermo c’è Emanuele Pecorino, autore della rete del momentaneo 2-1 che ha riportato avanti i giallorossi nella ripresa. Un gol importante per l’attaccante, tornato in campo dopo un mese di stop e subito decisivo nella sfida contro la formazione di Filippo Inzaghi.

Al termine della partita, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2026/2027, Pecorino ha commentato la prestazione personale e il successo conquistato al Nicola Ceravolo.

Pecorino: «Contento di essere tornato dopo un mese di stop»

L’attaccante giallorosso ha espresso soddisfazione per il rientro e per il contributo offerto alla squadra.





«Sono molto contento perché rientro dopo un mese di stop ed era importante mettere minuti. Ho fatto il mio ed ho aiutato la squadra. Sono contento».

Un ritorno particolarmente positivo per Pecorino, capace di lasciare immediatamente il segno in una partita importante per il Catanzaro, che ha ritrovato la vittoria dopo oltre due mesi.

«Per me è un derby, spero che il Palermo faccia il campionato che deve fare»

Pecorino ha poi parlato del significato particolare della sfida contro il Palermo, esprimendo anche un augurio alla formazione rosanero per il prosieguo della stagione.

«Per me è un derby ed è sempre bello fare gol. Purtroppo nel calcio del sud ci sono poche squadre nel calcio che contano. Spero che il Palermo riesca a fare il campionato che deve fare».

Parole che evidenziano il valore personale attribuito dall’attaccante alla partita e il rispetto nei confronti del Palermo, nonostante la rivalità sportiva.

Il gol di Pecorino è arrivato al 69′, quando l’attaccante ha sfruttato una respinta di Perin sulla conclusione ravvicinata di Giovane, riportando in vantaggio il Catanzaro dopo il momentaneo pareggio di Vavassori.

Nel finale, la rete di Mosti ha fissato il risultato sul definitivo 3-1, consegnando ai giallorossi una vittoria importante e interrompendo l’imbattibilità stagionale del Palermo.