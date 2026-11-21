Serie B, Ascoli-Vicenza 2-2: gli highlights del match
Termina con un pareggio per 2-2 la sfida tra Ascoli e Vicenza. Quattro reti e tante emozioni in una partita ricca di colpi di scena.
Partenza sprint dell’Ascoli, che sblocca il risultato al 9′ con Cuomo. Al 23′ arriva anche il raddoppio firmato da Bolsius, che porta i padroni di casa sul 2-0.
Nella ripresa il Vicenza reagisce e accorcia le distanze al 64′ grazie a un calcio di rigore trasformato da Brunori. All’82’ arriva infine la rete del definitivo 2-2, realizzata da Morra.
Una rimonta che permette al Vicenza di conquistare un punto dopo il doppio svantaggio iniziale.
Ecco gli highlights di Ascoli-Vicenza, con tutti i gol e le azioni salienti dell’incontro.